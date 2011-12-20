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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

حجت الاسلام فخر اکبری:

اولین بازی فرهنگی آموزشی با موضوع مهدویت در مشهد تولید شد

اولین بازی فرهنگی آموزشی با موضوع مهدویت در مشهد تولید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگسرای انتظار از تولید اولین بازی فرهنگی آموزشی در حوزه مهدویت تحت عنوان"به سوی نور" در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد فخر اکبری، با بیان اینکه این بازی ویژه نوجوانان براساس طرح "بیا ستاره شویم" برنامه مسجد ما تولید شده اظهارداشت: در طراحی این بازی بیش از 50 آیه و حدیث استفاده شده است.

وی در خصوص چگونگی بازی گفت: این بازی با کمک تاس و مهره و با حضور دو یا سه نفر و با کمک یک راهنما اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام فخر اکبری با اشاره به این که خانه‌های سوال، جایزه، شیطان و عقرب از جمله آیتم های محوری این بازی است یادآور شد: هر کدام از این خانه‌ها بخشی از هندسه پیام بازی را بر عهده دارند به گونه‌ای که خانه سوالات با هدف دانش‌ افزایی مخاطب در خصوص چرخه  زندگی سراسر نور و برکت امام زمان (عج) طراحی شده است.

وی با بیان این که خانه عقرب این بازی نیز نشان دهنده حریم گناه و معصیت خداوند است تصریح کرد: آن چنان که از نام عقرب بر می آید همگان از مواجهه  با این حیوان خطرناک، ترس و هراس زیادی در دل دارند و این به خاطر شناختی است که از عواقب و خطرات گزیده شدن توسط عقرب شنیده و یا دیده اند.

وی افزود: عقرب در این بازی نمادی است از حریم گناه و معصیت خداوند، که هرکس به این محدوده ممنوعه وارد شود در معرض خطا و گناه قرار خواهد گرفت و گناه اسباب دوری از خداوند و امام زمان را برای انسان به دنبال دارد.

مدیر فرهنگسرای انتظار به خانه شیطان بازی به سوی نور اشاره کرد و ادامه داد: خانه شیطان سه خانه قبل از رسیدن به مرحله پیروزی در بازی است و هر کس که وارد خانه شیطان شود از بازی بیرون خواهد رفت.

وی افزود: مبنای بیرون رفتن از بازی در ورود به خانه  شیطان، منطق قرآن، یگانه معجزه جاوید پیامبر اکرم (ص) است بر این اساس هر کس وارد این خانه شود از بازی خارج شده و باید به نقطه  شروع برگردد و کار را دوباره آغاز کند. در این بازی مار به عنوان نماد خانه شیطان طراحی شده است.

حجت‌الاسلام فخر اکبری گفت: در این بازی 68 سوال با محوریت مهدویت و بیش از 50 حدیث با رویکرد "چه کار کنم به امام زمان (ع) برسم؟" مطرح شده است.

کد مطلب 1488772

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