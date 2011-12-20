موضوع تغییر اساسنامه توسط مجمع فدراسیون فوتبال کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ارسال نامه‌ای سرگشاده از سوی اتحادیه فوتبال مدیران باشگاههای کشور و طرح سئوالاتی در خصوص زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، پاسخ فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای سرگشاده و با امضای مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون به شرح زیر به اتحادیه فوتبال داده شد.

بازگشت به نامه شماره 2895 مورخ 27/9/90، موارد مشروحه ذیل جهت آگاهی و هرگونه بهره برداری لازم اعلام می‌دارد:

1. باستناد ماده 32، مسئولیت اصلاح اساسنامه فدراسیون برعهده مجمع است.

1-1. با توجه به مفاد ردیف 10 از مصوبات مجمع عمومی مورخ 24/7/89 مقرر شد، کمیته فنی و توسعه هرگونه پیشنهاد برای اصلاح اساسنامه را به هیئت رئیسه ارائه کند تا متعاقبا در مجمع مورد رسیدگی قرار گیرد.

2-1. پیشنهادات کمیته فنی و توسعه در جلسه مورخ 24/5/90 هیئت رئیسه مطرح و موکول به تصویب در مجمع شد.

3-1. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در جلسه مجمع عمومی مورخ 28/6/90 مطرح و وفق مفاد ردیف هشت از جلسه مذکور مقرر شد کمیسیونی مرکب از 13 نفر از اعضای مجمع حسب موارد اعلامی رسیدگی و پس از تایید جهت تصویب به مجمع فوق العاده که در تاریخ 4/10/90 برگزار خواهد شد، ارائه شود.

2. با توجه به مفاد ردیف 9 از مصوبات مجمع عمومی مورخ 28/6/90 مقرر شد، زمان و مکان مجمع انتخاباتی فدراسیون در مجمع فوق العاده تعیین شود.

توجه 1: اساسا از یکسو پروسه پیشنهاد برای اصلاح اساسنامه از مهرماه 1389 در دستورکار مجمع فدراسیون قرار گرفته است و از سوی دیگر موعد مجمع انتخاباتی نیز با توجه به جلسه مجمع مورخ 28/6/90 در مجمع فوق العاده تعیین خواهد شد. مضافا براینکه، تحت هیچ عنوان اصرار شخصی و یا سلیقه‌ای اعضاء هیئت رئیسه فدراسیون تلقی نمی شود و علی الاصول این فدراسیون مجری تصمیمات مجمع است.

3. باستناد مفاد مواد 22 اساسنامه، مجمع عمومی بعنوان عالی‌ترین رکن تصمیم گیری فدراسیون فوتبال شناخته می‌شود و حسب وظایف ذاتی خود و برحسب اصول و روح حاکم بر قوانین و مقررات، در موارد مختلف از جمله اصلاح اساسنامه، تصویب برنامه‌ها و تقویم عملیاتی، پذیرش، تعلیق یا اخراج یک عضو حقوقی، محدوده اختیارات، عزل، انتخاب و یا تمدید ماموریت هیئت رئیسه، رسیدگی به درخواست اعضای مجمع و حتی انحلال فدراسیون در چارچوب اساسنامه تصمیم گیری می‌کند و بدیهی است تشخیص وجاهت قانونی درخصوص چگونگی و ادامه فعالیت اعضا هیئت رئیسه در چارچوب مصوبات اعضا محترم مجمع ملاک عمل خواهد بود و لاغیر.

1-3. برای نمونه، مجمع انتخاباتی FIFA که در کنگره 31 می 2011 در زوریخ برگزار شد، برخی از اعضای کنگره فی‌المجلس تقاضای تاخیر در انتخابات را داشتند که موکول به رای گیری مخفی شد، این پیشنهاد نتوانست آرای اکثریت را کسب کند و در همان جلسه انتخابات برگزار شد.

2-3. برای مثالی دیگر، حسب اساسنامه اتحادیه فوتبال مدیران باشگاه‌های کشور (مصوب 17 اسفندماه 1377- کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور)، مجامع انتخاباتی این اتحادیه نیز می‌بایست هر دو سال یکبار انجام شود، با بررسی سوابق نزد اتحادیه، اذعان خواهید داشت به غیر از اولین مجمع انتخاباتی که با حضور بازرسان محترم وزارت کشور انجام شد، سایر مجامع انتخاباتی اتحادیه باستناد مصوبات و کسب مجوز از اعضا آن با تاخیر قابل توجهی برگزار شده و از طرف دیگر رئیس شورا، دبیرکل اتحادیه، خزانه دار اتحادیه و ... با همان مجوز و با تمدید ماموریت تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی به کار خود ادامه داده و به قولی دارای وجاهت قانونی بوده‌اند.

توجه 2: تصدیق می‌فرمائید که خود آن اتحادیه محترم و حتی FIFA نمی‌توانست بدون اذن و بغیر از مصوبات اعضا مجمع، مسیر دیگری را انتخاب کند.

علی ایحال، آنچه مسلم است رعایت اکید نظام اداری کشورمان و حاکم به عمل بودن برای تمامی مسئولان و اعضا وابسته به دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی دولتی و نهادهای غیردولتی (NGO) لازم الاجراست و مبرهن است احترام و اجرای مصوبات مجمع بعنوان بالاترین رکن تصمیم گیری فدراسیون فوتبال از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی یکایک اعضای هیئت رئیسه و خانواده بزرگ فوتبال، ملاک عمل بوده و است.