بقایای شهر تاریخی کیش کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی راستی دوست با اشاره به اینکه بخش حفاری شده نزدیکترین نقطه این شهر تاریخی به دریاست، گفت: در ابتدا 50 گمانه را با پیگردی سازه ها باز کردیم و از این تعداد تاکنون کاوش روی 35 گمانه آغاز و حدود هزار متر مربع حفاری و جستجو صورت گرفته که نتایج خوبی در برداشته است.

وی افزود: محدوده این محوطه حدود هشت هزار و 500 متر مربع مساحت داشته و سازه های اصلی آن در بخش غربی و جنوبی این محدوده قرار گرفته، البته باتوجه به یافته های فعلی هنوز در مورد کاربری این محل نمی توان نظر قطعی داد ولی با توجه به موقعیت محل و شکل سازه ها به نظر می رسد اینجا یک مرکز اداری مثل گمرک ، بارگیری محموله یا حتی یک قلعه و مرکز سیاسی بوده باشد.

راستی دوست یافته های سطحی در این محل را شیشه، سفال و سکه های مسی ذکر کرد و گفت: در این محل یک مجموعه کامل معماری وجود دارد که سازه های آن پایه و تنه ستون، اتاق و درگاه است که به وسیله گچ بریهای قالبی، دندان موشی و کنگره ای تزیین شده اند و در بخش غربی این مجموعه نیز یک فضای پایه و پلکان است که به حصار این مجموعه با پشتیبانهای مدور می رسد.

سرپرست هیئت کاوش شهر جریره کیش دو فضای اتاق مانند به ابعاد سه در پانزده متر که در این منطقه کشف شده را از یافته های اصلی این مجموعه خواند و افزود: در این دو اتاق طاقچه های متعدد 80 الی 90 سانتی متری به ارتفاع یک متر و همچنین یک حوضچه به طول دو متر و عرض 50 سانتی متر یافت شده که کف آنها به صورت خزینه است و تصور می کنیم مایعاتی مانند شیره خرما و یا انگور در آن ها نگهداری می شد.

وی کف این اتاقها را به شکل گرده ماهی خواند و گفت: نمونه این نوع کف اتاق در مکان های دیگری مثل بندرگاه حریره نیز یافت شده است که شیب آنها از جنوب به سمت شمال است که احتمال کاربری تولیدی و صنعتی را در این اتاقها افزایش می دهد.

راستی دوست به ستون و پایه ستون های یافت شده در بخش شرقی این محوطه اشاره کرد و افزود: تعداد 10ستون در این محل یافت شده که تعدادی از آنها افتاده و نحوه ساختن آنها نیز به وسیله کنار هم قرار دادن سنگ های مقاوم با استفاده از ملاتی محکم بوده که روی آنها را با دولایه اندود کرده اند که لایه اولیه آمود نام دارد که به استحکام ستونها کمک می کرده و یک لایه نازک تر که برای تزیین استفاده می شد.

این کاوشگر آثار تاریخی در مورد روی هم افتادگی ستون های محکم این ساختمانها، گفت: یکی از احتمالات این است که زلزله باعث تخریب این ستونهای محکم شده باشد.

شهر تاریخی حریره به وسعت 120 هکتار در شمال جزیره کیش قرار دارد و از آخرین کاوش ها در سال 1370 تا زمان مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد کیش در ابتدای سال جاری هیچ اقدام جدی برای ادامه کاوش و کشف آثار معماری آن صورت نگرفته بود.