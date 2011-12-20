اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های سپک تاکرا قهرمانی باشگاه های کشور در یک دور و 3 مرحله از روز چهارشنبه در سالن ورزشی امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی گرگان در 2 نوبت صبح و عصر در گرگان آغاز می شود.

در این رقابتها بالغ بر 30 تیم به صورت دستجات آزاد باشگاه های کشور با هم به رقابت می پردازند.

رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور با حضور هشت تیم در سه مرحله برگزار خواهد شد که مرحله نخست آن بعد از اتمام مرحله اول در گرگان برگزار می شود.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان

مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان قهرمانی کشور با حضور ورزشکاران سراسر کشور به میزبانی استان گلستان در سالن آزادی گرگان برگزار شد.



در این مسابقه در قسمت تیمی تیمهای آذربایجان شرقی ، توابع تهران مقام اول و دوم و خراسان رضوی به همراه اصفهان مقام سوم مشترک را کسب کردند.



در مسابقات انفرادی نیز که 98 شرکت کننده حضور داشتند آقایان مهدی قره گزلو از تهران مقام اول ، محمد علی دباغ از استان گلستان مقام دوم و ناصر رهنما و شهریار نامور از آذربایجان شرقی مشترکا مقام سوم را کسب کردند.



مسابقات تیراندازی لیگ بانوان



هفته پنجم مسابقات تیراندازی لیگ دسته یک بانوان کشور به میزبانی هیئت تیراندازی استان در سالن تیراندازی لشگر 30 پیاده گرگان با شرکت 5 تیم از استانهای گلستان ، اصفهان ،خراسان شمالی ، گیلان و فارس برگزار شد.

در قسمت تیمی در رشته تپانچه بادی تیم گلستان با 1041 امتیاز بعد از تیمهای اصفهان و گیلان مقام سوم را کسب کرد و در رشته تفنگ بادی استان گلستان بعد از تیمهای گیلان ، اصفهان و فارس مقام چهارم را بدست آورد.

مسابقات لیگ تیراندازی با کمان گلستان

هفته دوم مسابقات لیگ تیراندازی با کمان قهرمانی استان جام ولایت به میزبانی شهرستان بندرگز برگزار شد که تا پایان مسابقات تیم گنبدکاووس با 18 امتیاز رتبه اول و تیمهای گرگان و همت گنبد با 15 و 13 امتیاز دوم و سوم هستند.

در این مسابقات 6 تیم از گرگان، گنبد ،بندرگز ، مینودشت و آزادشهر حضور دارند.