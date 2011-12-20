چشم انداز شرق آسیا بعد از مرگ رهبر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلبرت اشتاهل" کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک در گفتگو با روزنامه "تاگس انسایگر" اظهار داشت: مرگ رهبر کره شمالی برای شرایط امنیتی در شرق آسیا نکته مثبتی نیست.

وی افزود: بر خلاف بیانیه هایی که کره شمالی ارائه داده است این مسئله که کیم جونگ اون پسر کوچک کیم جونگ ایل قدرت پدر را در اختیار خواهد گرفت مشکوک می باشد. جانشینی پسر به جای پدر هنوز کاملا مشخص نیست. به این ترتیب مبارزات قدرت و تزلزل و ناپایداری کره شمالی قابل پیش بینی می باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین خاطر نشان کرد: اگر کره شمالی از هم بپاشد مسئله ای بزرگ به وجود خواهد آمد.

وی افزود: با توجه به تنش های طولانی کره جنوبی با کره شمالی ، سئول بعد از شنیدن خبر مرگ "کیم جونگ ایل" نیروهای خود را در بالاترین وضعیت آماده باش قرار داده است. این بدان مفهوم است که کره جنوبی مرحله انتقالی در کره شمالی را با بی اعتمادی و احتیاط دنبال می کند. سئول از زمان جنگ دو کره در سالهای 1950 تا 1953 خود را در حالت جنگ با پیونگ یانگ قرار داده است. تنشها در شبه جزیره کره از مارس 2010 به صورت ملموسی شدت یافته است.

"آلبرت اشتاهل" در ادامه تصریح کرد: کاخ سفید در این میان خبر داد که آمریکا در ادامه برای پایداری شبه جزیره کره و امنیت کره جنوبی تلاش خواهد کرد. ژاپن نیز از آنجا که راکت ها و سلاحهای اتمی کره شمالی را به عنوان تهدیدی برای خود ارزیابی می کند در چنین شرایطی نگران است.

به گفته این کارشناس غربی چین هم هوشیارانه تحولات بعد از مرگ رهبر کره شمالی را دنبال می کند و آماده است در صورتی که این دگرگونی ها علایق پکن را تحت تاثیر قرار دهد وارد عمل شود. چینی ها اخیرا سناریوهای مختلفی را برای دوران بعد از مرگ "کیم جونگ ایل" طراحی کردند.

آلبرت اشتاهل همچنین خاطر نشان کرد که چینی ها در صورتی خود را در معرض تهدید هجوم پناهندگان و نا آرامیها در مرزهای کره شمالی ببینند دست به مداخله نظامی در این کشور خواهند زد و بخصوص پکن از این مسئله که سلاحهای اتمی در دستان افرادی شرور بیافتد جلوگیری می کند. اگر رژیم در کره شمالی از هم بپاشد چین به این کشور حمله کرده و بخشهایی از آن را اشغال خواهد کرد.

این کارشناس غربی همچنین پیش بینی می کند که مبارزات قدرت در داخل کره شمالی ایجاد شود.

دیگر کارشناسان نیز شرایطی مشابه این را بعد از مرگ رهبر کره شمالی پیش بینی می کنند."چونگ یانگ تی" از کارشناسان در کره جنوبی در این باره اظهار داشته است که این احتمال زیاد است که در کره شمالی یک مبارزه قدرت شکل گیرد.

به نوشته تاگس سایتونگ "کیم جونگ اون" یک ژنرال چهار ستاره ارتش بوده که از نظر کارشناسان از هوش و قدرت ذاتی خوبی برخوردار است که وی را واجد شرایط در دست گرفتن قدرت کرده است. بررسی کنندگان بر این باورند که تحت حکومت کیم جونگ اون ارتش نقش مهمی را در سیاست ایفا خواهد کرد و کره شمالی برنامه های اتمی و راکتی خود را همچنان دنبال خواهد کرد.

"کورت اشپیلمن" از کارشناسان امنیتی در سوئیس نیز از یک مرحله ناامنی بزرگ در کشور کره شمالی خبر داده و اظهار داشته که با توجه به بی تجربگی کیم جونگ اون این خطر وجود دارد که وی برای نشان دادن خود روند جبهه گیری را در پیش گیرد.تنها چند ساعت بعد از مرگ رهبر کره شمالی این کشور ظاهرا یک راکت کوتاه برد را تست کرده است.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: اینکه اوضاع در کره شمالی چگونه پیش خواهد رفت نامعلوم تر از سابق شده است.