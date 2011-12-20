رژیم غذایی کم کالری به جوانی مغز کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون نقش رژیم غذایی کم کالری در پیشگیری از بیماریهای مرتبط با چاقی مفرط و اضافه وزن مشخص شده بود.

اکنون محققان دانشگاه کاتولیک رم دریافتند که کم خوری و رژیم کم کالری می تواند با فعال کردن پروتئینی به نام Creb1 به حفظ جوانی مغز کمک کند.

کلید مولکولی Creb1 که عملکردهای مهم مغزی مثل حافظه، یادگیری و کنترل اضطراب را تنظیم می کند در مسیر پیری از نظر فیزیولوژیکی کاهش می یابد.

این درحالی است که به گفته این دانشمندان، در ادامه یک رژیم غذایی کم کالری می توان تولید این پروتئین را حتی در سنین بالا افزایش داد.

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج، رژیم غذایی گروهی از موشها را به میزان 30 درصد کاهش دادند. به طوریکه دریافت کالری در این موشها نسبت به رژیم غذایی گروه کنترل 70 درصد کمتر شد.

این بررسیها نشان داد، عملکردهای شناختی موشهایی که کالری کمتری دریافت می کردند نسبت به گروه کنترل بهتر شد. همچنین تغییرات مغزی مشابه آلزایمر در این موشها با تاخیر بیشتری توسعه داده شد.

براساس گزارش لارپوبلیکا، نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که در گروهی از موشها که بدون پروتئین Creb1 بودند فواید ناشی از رژیم غذایی کم کالری در مغز بر روی فضاهای مرتبط با عملکردهای شناختی دیده نشد و این حیوانات همان نقصهایی را بروز دادند که در شرایط پرخوری رخ می دهد.

به این ترتیب، دانشمندان نتیجه گرفتند که کم خوری و رژیم غذایی متعادل می تواند فعالیت Creb1 را افزایش دهد.

در اثر فعالیت این پروتئین، در مغز ژنهای خانواده پروتئینهای "سیرتوئین" روشن می شوند. "سیرتوئین ها" به عنوان مولکولهای طول عمر شناخته می شوند.