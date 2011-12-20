انتقاد از تقدیر نشدن برگزیدگان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران از 20 تن از نفرات برگزیده آزمون سراسری تقدیر کردند که رسول خادم به دلیل نبود نفرات برتر دانشگاه آزاد در میان این جمع انتقاد کرد.

وی ادامه داد:‌ به اعتقاد من نسبت به این افراد بی‌مهری صورت گرفته هرچند نباید این مسئله را به دلیل برخی حاشیه‌ها دانست.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز خواستار تقدیر از برگزیدگان دانشگاه آزاد برای رفع تبعیض میان برگزیدگان علمی شد.

مهدی چمران رئیس شورای تهران در این رابطه گفت: این حرکت حرکتی سمبلیک بود و سمت و سوی خاصی نداشت.

خادم با تاکید بر سخنان خود در خصوص تقدیر از برگزیدگان دانشگاه آزاد گفت: ما باید به خود دانشجویان توجه کنیم نه دانشگاه آنها.

احمد مسجد جامعی نیز با بیان اینکه از 20 برگزیده تهرانی در کنکور سراسری 16 نفر خانم هستند، یعنی 80 درصد 10 برگزیده دانشگاهها را خانمها تشکیل می‌دهند و از میان برگزیدگان هنر کنکور سراسری نیز 8 نفر تهرانی هستند یعنی 80 درصد برگزیدگان رشته هنر را تهرانیها تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: این نشان از رشد هنر در پایتخت و بالا بودن ظرفیتهای هنری در شهر تهران است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: کاش این تغییر در سطح ملی رخ می‌داد چرا که تهران یک ایران کوچک است و تمام برگزیدگان شهرها به عنوان شهروند افتخاری تهران مورد تقدیر قرار می‌گرفتند.

معصومه ابتکار نیز در این رابطه گفت: باید فضاهای دانشگاهی در ابعاد مختلف سالم شود که یکی از مولفه‌های فضای سالم علمی، آزاداندیشی است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با انتقاد از ایجاد برخی از محدودیتها و سختگیریها در فضاهای دانشگاهی گفت: استعدادهای درخشان باید در همه زمینه‌ها اجازه فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به مشکلات اشتغال در میان جوانان تحصیل کرده گفت: متاسفانه بیکاری در میان دانشجویان و تحصیل کردگان دانشگاهی بسیار زیاد است که امیدواریم زمینه‌های کارآفرینی افزایش پیدا کند.