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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

برگزاری درسگفتارهایی درباره عطار

برگزاری درسگفتارهایی درباره عطار

مقایسه‌ غزل مولانا و عطار موضوع بحث پانزدهمین مجموعه از درسگفتارهایی درباره عطار است که چهارشنبه 30 آذرماه با حضور دکتر قدمعلی سرامی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی‌شک شعر عطار بعد از شعر سنایی، دومین اوج شعر عرفانی فارسی است و پس از عطار بلندترین قله‌ شعر عرفانی، جلال‌الدین مولوی است.
 
غزلیات مولوی و عطار از مهمترین نمونه‌های غزل عرفانی فارسی است، مقایسه غزل مولانا و عطار موضوع بحث پانزدهمین مجموعه از درسگفتارهایی درباره‌ عطار است .
 
این منشست چهارشنبه 30 آذر ساعت 16:30 با حضور دکتر قدمعلی سرامی، دکتر حمیدرضا شایگان‌فر و دکتر غلامرضا خاکی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‏شود.
 
مرکز فرهنگی شهرکتاب  در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم واقع است..

 
کد مطلب 1488780

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