برگزاری درسگفتارهایی درباره عطار

به گزارش خبرگزاری مهر، بی‌شک شعر عطار بعد از شعر سنایی، دومین اوج شعر عرفانی فارسی است و پس از عطار بلندترین قله‌ شعر عرفانی، جلال‌الدین مولوی است.

غزلیات مولوی و عطار از مهمترین نمونه‌های غزل عرفانی فارسی است، مقایسه غزل مولانا و عطار موضوع بحث پانزدهمین مجموعه از درسگفتارهایی درباره‌ عطار است .

این منشست چهارشنبه 30 آذر ساعت 16:30 با حضور دکتر قدمعلی سرامی، دکتر حمیدرضا شایگان‌فر و دکتر غلامرضا خاکی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‏شود.

مرکز فرهنگی شهرکتاب در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم واقع است..



