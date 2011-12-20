برگزاری درسگفتارهایی درباره عطار

به گزارش خبرگزاری مهر، بیشک شعر عطار بعد از شعر سنایی، دومین اوج شعر عرفانی فارسی است و پس از عطار بلندترین قله شعر عرفانی، جلالالدین مولوی است.
غزلیات مولوی و عطار از مهمترین نمونههای غزل عرفانی فارسی است، مقایسه غزل مولانا و عطار موضوع بحث پانزدهمین مجموعه از درسگفتارهایی درباره عطار است .
این منشست چهارشنبه 30 آذر ساعت 16:30 با حضور دکتر قدمعلی سرامی، دکتر حمیدرضا شایگانفر و دکتر غلامرضا خاکی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار میشود.
مرکز فرهنگی شهرکتاب در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم واقع است..
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