ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به پیگیریهای انجام شده در زمینه بهره مندی بازنشستگان محترم فرهنگی از مزایای طرح بیمه طلایی، خوشبختانه قرارداد اجرایی این طرح توسط مقام عالی وزارت به امضاء رسیده و خوشبختانه روند اجرایی آن شروع شده است.

آخوندی افزود: بازنشستگانی که تمایل به استفاده از خدمات بیمه طلایی را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ سی دی ماه جاری به کارشناسیهای تعاون ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق یا اداره کل مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه یادآور شد: بازنشستگان اعم از کسانیکه قبلا تحت پوشش بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان حافظ بوده اند و همچنین کسانی که تحت پوشش بیمه قبلی نبوده اند و اکنون تمایل به استفاده از طرح بیمه طلایی دارند می توانند بهره مند شوند.

به گفته آخوندی، مزایای طرح بیمه طلایی بازنشستگان به مشابه بیمه نیروهای رسمی و شاغلان است و مبلغ حق بیمه ای که از هر نفر کسر می شود 185 هزار ریال است که مبلغ 85 هزار ریال آن از سهم خود افراد است.

وی گفت: بازنشستگان می توانند از یک دی ماه از مزایای این طرح بهره مند شوند و مدارک هزینه ای خود را از یکم دی ماه به بعد نزد خود نگهداری و با دریافت کارت بیمه طلایی برای دریافت هزینه ها به کارشناسیهای تعاون و رفاه تحویل دهند.