رضا جاگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آسیب اجتماعی بی خانمانی با زندگی شهرنشینی عجین است گفت: در کشورهای اروپایی و پیشرفته در کنار ترمینالها و فرودگاهها، بی خانمانها در یک اردوگاه ویژه نگهداری می شوند البته ما هم مطالعاتی در این زمینه داده‌ایم ولی به تنهایی نمی توان چنین اقداماتی را انجام داد و نیاز به حمایت و کمک دستگاههای دیگر هم دارد.

وی با اشاره به اقدامات خوبی که برای بی خانمانهای تهرانی با کمک کمیته امداد، بهزیستی و سازمانهای مردم نهاد صورت گرفته است گفت: در سیستم جمع آوری بی خانمانهای تهرانی نخست جمع آوری، مرحله دوم غربالگری، سوم حکم و تشخیص قاضی و در مرحله آخر نگهداری و یا تحویل به بهزیستی یا کمیته امداد و سایر دستگاههای متولی به ترتیب اجرا می شود که در مرحله غربالگری افراد به تناسب جنسیت، سن (بزرگسال و کودک) و بهداشت (بیماریها و اعتیاد) طبقه بندی و به صورت جداگانه نگهداری می‌شوند.

معاون سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی با بیان اینکه باید در کمتر از 21 روز وضعیت بی خانمانها، متکدیان و کارتن خوابهای جمع آوری شده مشخص شود گفت: متاسفانه در این فرایند 50 درصد از مددجویان به عنوان مددجویان رسوبی ماهها و حتی سالهای زیادی است که میهمان شهرداری هستند در حالی که شهرداری وظیفه نگهداری از این افراد را بعد از صدور حکم قاضی ندارد.

کمیته امداد از کارتن خواب ضامن می خواهد

جاگیری با انتقاد از عملکرد بهزیستی و کمیته امداد گفت: متاسفانه سازمان بهزیستی مددجویان را از میان افراد جمع آوری شده انتخاب می کند مثلا اگر مددجویی ایدز داشته باشد یا اینکه با اهداف آنها سازگار نباشد پذیرش نمی شود حال آنکه باید یک تغییر روش و ساختار در این نهاد رخ دهد. البته کمیته امداد هم می گوید من مددجویانی را می پذیرم که شناسنامه و ضامن داشته باشند.

این مقام مسئول در سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران تنها راه چاره برای باز شدن گره کور بی خانمانها و متکدیان تهران را ورود استانداری به عنوان متولی اصلی طرح عنوان کرد و افزود: ضمانت اجرایی طرحهایی مانند جمع آوری و ساماندهی متکدیان و بی خانمانهای تهران استانداری و وزارت کشور است.

130 بی خانمان و متکدی مبتلا به ایدز و هپاتیت در کمپهای شهرداری تهران

وی با اشاره به نگهداری بیش از 130 بی خانمان و متکدی مبتلا به ایدز و هپاتیت در مراکز نگهداری شهرداری تهران گفت: متاسفانه سازمان بهزیستی سالهاست که این افراد را تحویل نمی گیرد. مگر شهرداری تهران مسئول نگهداری افراد مبتلا به بیماریهای خطرناک است؟

حضور روسپیها در میان بی خانمانهای تهران

جاگیری در پاسخ به این پرسش که آیا جمع آوری بی خانمانهای روسپی هم در دستور کار شما است گفت: جمع آوری روسپی های تهران بر عهده شهرداری نیست ولی ممکن است در میان کارتن خوابها و بی خانمانهایی که از سطح جمع آوری می شوند روسپی هم باشد اما امکان تفکیک آنها وجود ندارد در حالی که برای سایر مددجویان مناسب نیست که با آنها معاشرت کنند.