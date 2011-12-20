اولتیماتوم شهرداری کرج به مالکان زمینهای خالی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی خالی موجود در حریم شهری به ماده 110 قانون شهرداری ها اشاره کرد و افزود: این ماده قانونی تکلیفی را برای شهرداری به منظور مشخص شدن تکلیف اراضی باز در نظر گرفته است.



کمالی زاده بیان کرد: براساس قانون، شهرداری به مالک زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل که در محدوده شهری اعم از خیابان، کوچه و یا میدان قرار گرفته باشد و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرسازی است، با تصویب انجمن شهر اخطار می دهد.

وی گفت: در صورتی که مالک ظرف دو ماه نسبت به ایجاد نرده، دیوار یا مرمت زمین خالی اقدام نکند، منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر، توسط شهرداری در خصوص این زمین تصمیم گیری می شود.



کمالی زاده تصریح کرد: در صورتیکه مالک در این زمینه مسامحه یا امتناع کند، شهرداری می‌تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی 10 از مالک یا متولی یا متصدی موقوفه کنند.



وی اظهار داشت: در این مورد صورت حساب شهرداری در بدو امر به مالک ابلاغ می شود و در صورتی که مالک ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.



این مسئول با تاکید بر ایجاد زمینه های مساعد مبنی بر پاکسازی و زیباسازی شهری عنوان کرد: تحقق این مهم از زیر بنایی ترین اهداف و رئوس کاری شهرداری است.



کمالی زاده با اشاره به حجم اراضی باز در کرج به امکانات موجود شهرداری در خصوص تعیین تکلیف این اراضی اشاره کرد و افزود: مدیریت شهری کرج با تکیه بر مواد قانونی و مسئولیت های محول شده نسبت به رفع مشکلات و معضلات ناشی از اراضی باز اقدام می کند.



معاون خدمات شهر شهرداری کرج با تاکید بر شناخت قوانین تدوین شده شهرداری از سوی شهروندان، اظهار داشت: شناخت و آگاهی از قوانین به عنوان حقوق شهروندی می تواند نقش بسزایی در کاهش مشکلات شهری داشته باشد.



کمالی زاده ضرورت برنامه ریزی برای کاربری اراضی باز را یادآور شد و گفت: تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف نیازمند توین برنامه های مشخص و کارشناسی شده است.



وی با بیان اینکه زمین های باز و خالی در کرج از حجم قابل توجهی برخوردار است، از شهروندان خواست، توجه ویژه نسبت به پاکیزه نگه داشتن این اراضی داشته باشند.

