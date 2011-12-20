اولتیماتوم شهرداری کرج به مالکان زمینهای خالی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی خالی موجود در حریم شهری به ماده 110 قانون شهرداری ها اشاره کرد و افزود: این ماده قانونی تکلیفی را برای شهرداری به منظور مشخص شدن تکلیف اراضی باز در نظر گرفته است.
کمالی زاده بیان کرد: براساس قانون، شهرداری به مالک زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل که در محدوده شهری اعم از خیابان، کوچه و یا میدان قرار گرفته باشد و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرسازی است، با تصویب انجمن شهر اخطار می دهد.
کرج - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به ماده 110 قانون شهرداریها تصریح کرد:د ر صورتی که مالک ظرف دو ماه نسبت به ایجاد نرده، دیوار یا مرمت زمین خالی اقدام نکند، منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر، توسط شهرداری در خصوص این زمین تصمیم گیری می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی خالی موجود در حریم شهری به ماده 110 قانون شهرداری ها اشاره کرد و افزود: این ماده قانونی تکلیفی را برای شهرداری به منظور مشخص شدن تکلیف اراضی باز در نظر گرفته است.
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