"ورک شاپ" ابر به مونولیو منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سینا آذین آهنگساز، نویسنده و فیلمساز جوانی است که در کارنامه خود فیلم کوتاه "همین یک ساعت پیش" را با بازی شهاب حسینی و نگار جواهریان دارد که جوایز و افتخاراتی را برای این هنرمند و بازیگران فیلم به ارمغان آورده است.
فستیوال "مونولیو" با اجرای مونولوگ "ورک شاپ" در سال 90 به کار خود پایان خواهد داد و هیأت داوران که متشکل از ندا رضویپور، مریم مجد و امیررضا کوهستانی به زودی رأی خود را اعلام خواهد کرد. اختتامیه این دور از فستیوال "مونولیو" شنبه 17 دیماه برگزار خواهد شد.
مونولوگ "ورک شاپ" روز شنبه در دو نوبت 16 و 18 در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه خواهد رفت و فروش بلیت برای هر یک از سانسها نیم ساعت پیش از شروع نمایش خواهد بود.
صابر ابر در مونولوگ "ورک شاپ" به کارگردانی سینا آذین به عنوان آخرین مونولوگ فستیوال "مونولیو" روز شنبه سوم دیماه به ایفای نقش میپردازد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سینا آذین آهنگساز، نویسنده و فیلمساز جوانی است که در کارنامه خود فیلم کوتاه "همین یک ساعت پیش" را با بازی شهاب حسینی و نگار جواهریان دارد که جوایز و افتخاراتی را برای این هنرمند و بازیگران فیلم به ارمغان آورده است.
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