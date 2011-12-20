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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

محمدی زاده:

سلاح غیرمجاز عامل عمده وقوع قتل و سرقت است

سلاح غیرمجاز عامل عمده وقوع قتل و سرقت است

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: استفاده غیرمجاز از سلاح تبعات سنگینی دارد و عامل بسیاری از جرائم از جمله قتلهای عمد و سرقتهای مسلحانه است.

سیروس محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنظیم مقررات جامع برای برقراری انتظام امور، امری بدیهی و ضروری است، اظهار کرد: مهمترین نکته در قانون جدید، بحث عفو قانونی برای تحویل دهندگان سلاح است.

وی گفت: باید از این فرصت استفاده کرد و با همکاری دستگاه های انتظامی و امنیتی، سلاح در دست مردم را ساماندهی کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نظارت بر مرزها افزایش یافته و امیدوارم ظرف شش ماهی که مردم حق استفاده از عفو دارند، سلاح وارد کشور نشود و مرزبانان دقت کافی را در این زمینه داشته باشند.

کد مطلب 1488791

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