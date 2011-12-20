۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

طی 8 ماه جاری/

88 واقعه طلاق در گناباد به ثبت رسید

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت و احوال گناباد گفت: 88 واقعه طلاق در هشت ماهه نخست سال جاری در این شهرستان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک مورد کمتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیرجندی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گناباد در اداره ثبت و احوال شهرستان اظهار داشت: از 88 واقعه طلاق به ثبت رسیده 55 مورد آن مربوط به شهرگناباد و مابقی مربوط به شهرهای هم جواری بوده اند که دفتر ثبت ازدواج و طلاق ندارند.

بیرجندی ادامه داد: در هشت ماهه نخست سال جاری در شهرستان یک هزارو 220 واقعه ولادت به ثبت رسیده که از این تعداد 608پسر و 612 نفر دختر بوده اند.

وی افزود: در همین مدت 316 نفر فوت کرده اند که از این تعداد 195 نفر مرد و 121 نفر زن بوده اند.

بیرجندی با بیان اینکه در آبان ماه سال جاری 15 مورد واقعه طلاق در گناباد به ثبت رسیده افزود: 99.8 درصد ولادت ها و 100درصد وفاتها در مهلت قانونی در این شهرستان به ثبت می رسد.

بیرجندی بیان داشت: اسامی امیر علی، ابوالفضل، امیرحسین، علی و مهدی در بین پسران و اسامی فاطمه، فاطمه زهرا، نازنین زهرا، و نرگس در بین دختران بیشترین اسامی انتخابی شهروندان گنابادی در هشت ماهه سال جاری است.

