88 واقعه طلاق در گناباد به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیرجندی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گناباد در اداره ثبت و احوال شهرستان اظهار داشت: از 88 واقعه طلاق به ثبت رسیده 55 مورد آن مربوط به شهرگناباد و مابقی مربوط به شهرهای هم جواری بوده اند که دفتر ثبت ازدواج و طلاق ندارند.

بیرجندی ادامه داد: در هشت ماهه نخست سال جاری در شهرستان یک هزارو 220 واقعه ولادت به ثبت رسیده که از این تعداد 608پسر و 612 نفر دختر بوده اند.

وی افزود: در همین مدت 316 نفر فوت کرده اند که از این تعداد 195 نفر مرد و 121 نفر زن بوده اند.

بیرجندی با بیان اینکه در آبان ماه سال جاری 15 مورد واقعه طلاق در گناباد به ثبت رسیده افزود: 99.8 درصد ولادت ها و 100درصد وفاتها در مهلت قانونی در این شهرستان به ثبت می رسد.

بیرجندی بیان داشت: اسامی امیر علی، ابوالفضل، امیرحسین، علی و مهدی در بین پسران و اسامی فاطمه، فاطمه زهرا، نازنین زهرا، و نرگس در بین دختران بیشترین اسامی انتخابی شهروندان گنابادی در هشت ماهه سال جاری است.