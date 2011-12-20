به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در حاشیه همایش اولین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما به دنبال یک مربی درجه یک و باکلاس بین المللی برای هدایت تیم فوتبال پرسپولیس هستیم و به همین دلیل نیز با مصطفی دنیزلی وارد مذاکره شدیم.

وی در خصوص نتایج مذاکرات با مصطفی دنیزلی اظهار داشت: در حال حاضر منتظر پاسخ نهایی این مربی ترکیه ای هستیم که طی چند روز آینده مشخص خواهد شد. پس از آن که نتیجه مذاکرات با دنیزلی مشخص شد، کلیه موارد را به اطلاع رسانه‌ها و هواداران تیم پرسپولیس خواهیم رساند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص اظهارات عادل فردوسی‌پور در برنامه 90 اظهار داشت: اطلاعات و تاریخهایی که فردوسی‌پور در برنامه دوشنبه شب 90 اعلام کرده همه اشتباه بود.

وی در خصوص عکسهایی که از وی با مربیانی که با آنها مذاکره کرده منتشر شده است، گفت: به نظر من عکسهای قشنگی بود!