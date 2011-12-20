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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

از سوی شهرداری کرج/

همایش گرامیداشت 9 دی برگزار می شود

همایش گرامیداشت 9 دی برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج از برگزاری همایش بزرگداشت روز 9 دی در این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیدیان اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن روز 9 دی ، سالروز حماسه ملت ایران، این معاونت برنامه های مختلفی را در کلانشهر کرج برگزار می کند.

وی با اشاره به نامگذاری روز 9 دی به نام "بصیرت و میثاق امت با ولایت" افزود: در این زمینه همایش مشترکی از سوی شهرداری کرج با ستاد اجرایی برنامه های 9 دی در استان البرز در این کلانشهر برگزار می شود.
 
این مسئول عنوان کرد: در این همایش سخنرانان مختلفی حضور دارند و به تبیین جریان فتنه و حماسه پرشور ملت ایران در 9 دی 88 می پردازند.
 
امیدیان ادامه داد: در بخش دیگری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج کتابی را با محوریت 9 دی و حماسه ملت ایران تهیه کرده است که در روز برگزاری مراسم مذکور بین شرکت کنندگان به صورت رایگان توزیع خواهد کرد.
 
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج یادآور شد: طی هماهنگی با شهرداری کرج، همچنین بنرهایی حاوی منویات رهبر معظم انقلاب، تصاویری از حماسه پرشور 9 دی و ... در نقاط مختلف شهر به خصوص معابر اصلی نصب می شود.
 
کد مطلب 1488798

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