همایش گرامیداشت 9 دی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیدیان اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن روز 9 دی ، سالروز حماسه ملت ایران، این معاونت برنامه های مختلفی را در کلانشهر کرج برگزار می کند.

وی با اشاره به نامگذاری روز 9 دی به نام "بصیرت و میثاق امت با ولایت" افزود: در این زمینه همایش مشترکی از سوی شهرداری کرج با ستاد اجرایی برنامه های 9 دی در استان البرز در این کلانشهر برگزار می شود.



این مسئول عنوان کرد: در این همایش سخنرانان مختلفی حضور دارند و به تبیین جریان فتنه و حماسه پرشور ملت ایران در 9 دی 88 می پردازند.



امیدیان ادامه داد: در بخش دیگری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج کتابی را با محوریت 9 دی و حماسه ملت ایران تهیه کرده است که در روز برگزاری مراسم مذکور بین شرکت کنندگان به صورت رایگان توزیع خواهد کرد.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج یادآور شد: طی هماهنگی با شهرداری کرج، همچنین بنرهایی حاوی منویات رهبر معظم انقلاب، تصاویری از حماسه پرشور 9 دی و ... در نقاط مختلف شهر به خصوص معابر اصلی نصب می شود.

