40 میلیارد ریال برای تکمیل بخش سوانح و سوختگی گلستان نیاز است

عبدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به عنوان یک بیمارستان مستقل نیست بلکه بخشی مجهز از بیمارستان پنج آذر گرگان است.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است.

وی عنوان کرد: عدم تأمین بودجه و محدودیت در موافقت نامه ها باعث تأخیر در اجرای این پروژه شده است.

عباسی با بیان اینکه این پروژه از مصوبات سفر استانی دولت است، اذعان داشت: موافقت نامه نهایی باید در معاونت راهبردی و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری مبادله شده و اعتبارات ملی برای این پروژه تعیین شود.

وی تصریح کرد: برای ادامه کار نیاز به تأمین اعتبار داریم و در صورت تصویب این پروژه تا سال 92 آماده بهره برداری می شود.