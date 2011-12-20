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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

عباسی در گفتگو با مهر:

40 میلیارد ریال برای تکمیل بخش سوانح و سوختگی گلستان نیاز است

40 میلیارد ریال برای تکمیل بخش سوانح و سوختگی گلستان نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان اعلام کرد: بخش سوانح و سوختگی برای اتمام کار نیازمند ابلاغ 40 میلیارد ریال اعتبار است.

عبدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح به عنوان یک بیمارستان مستقل نیست بلکه بخشی مجهز از بیمارستان پنج آذر گرگان است.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است.

وی عنوان کرد: عدم تأمین بودجه و محدودیت در موافقت نامه ها باعث تأخیر در اجرای این پروژه شده است.

عباسی با بیان اینکه این پروژه از مصوبات سفر استانی دولت است، اذعان داشت: موافقت نامه نهایی باید در معاونت راهبردی و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری مبادله شده و اعتبارات ملی برای این پروژه تعیین شود.

وی تصریح کرد: برای ادامه کار نیاز به تأمین اعتبار داریم و در صورت تصویب این پروژه تا سال 92 آماده بهره برداری می شود.

کد مطلب 1488799

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