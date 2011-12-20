پویایی دانشگاه ها در گرو فکر دانشگاهی و آکادمیک است

سعید ذاکر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوزه های اداری و فرهنگی دانشگاه باید به سوی این تفکر آکادمیک بیشتر سوق داده شوند و اگر در تمام دانشگاه ها، فکر دانشگاهی و آکادمیک حاکم باشد، پویایی و بالندگی آن مرکز حتمی است.

وی با بیان اینکه تحولات پژوهشی از اواسط سال 1388 در واحد پرند شروع شد، عنوان کرد: دکتر افشار، معاون پژوهشی سابق این دانشگاه نهال پژوهش را در این واحد کاشت و سال 1385 حوزه معاونت پژوهشی آغاز به کار کرد و مقالات از آن تاریخ به بعد چاپ شد.

ذاکر با تاکید بر اینکه رئیس دانشگاه خواستار گسترش پژوهش در این دانشگاه است، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی پرند پتانسیل بالایی برای پیشرفت دارد که می توانیم آن پتانسیل بالقوه را به بالفعل برسانیم.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در بخش پژوهش پویا عمل کرده است

وی اقدامات پژوهشی انجام شده در حوزه متبوع خود را افزایش طرحهای پژوهشی تا 97 درصد، ایجاد طرح های دانشجویی از طریق باشگاه پژوهشگران جوان، تشکیل انجمن های دانشجویی، 37 سفر به خارج از کشور در قالب ارائه طرحها، افزایش کتب مرجع در کتابخانه، راه اندازی کتابخانه دیجیتال با هزینه 37 میلیون و تجهیز و راه اندازی 16 کارگاه ذکر کرد.

ذاکر ایجاد 44 آزمایشگاه، تصویب و اخذ مجوز پارک علم و فناوری با کلنگ زنی دکتر جاسبی، اخذ مجوز قطب بیوتکنولوژی در منطقه، اخذ مجوز مجله بیوتکنولوژی سلولی، انتشار خبرنامه پژوهشی هر دوماه یکبار شش تا هفت مقاله ISI-مجلات علمی پژوهشی و 78 درصد افزایش چاپ مقالات در حوزه پژوهش را از دیگر اقدامات حوزه متبوع خود نام برد.

باید به سمت پویایی و فکر بازدانشگاهی حرکت کرد

وی با تشکر از همه همکاران در دانشگاه تاکید کرد: این دستاوردها زاده تعامل حوزه پژوهش و حوزه های دیگر بوده و باید همچنان به سمت پویایی و فکر بازدانشگاهی برویم که قطعا در تمام زمینه ها تاثیر گذار خواهد بود.

سعید ذاکر دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته میکروبیولوژی در ایران و تحصیلات دکتری تخصصی را در روسیه سفید (بلاروس) گذرانده است و بعد از فارغ التحصیلی از کشور روسیه در مقطع فوق دکتری ژنتیک میکرومولکولی پذیرفته شد.