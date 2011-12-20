شورای نظامی به هرج و مرج دامن می زند/ کشته شدن یک جوان مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در میدان التحریر قاهره اعلام کردند: درگیری های فیزیکی میان تظاهرات کنندگان به سبب طرفداری یکی از تظاهرات کنندگان از ارتش درباره حادثه کشیدن شدن زنی بر روی زمین رخ داده است.

از سوی دیگر "محمد ابراهیم" وزیر کشور مصر با بازید از نیروهای ویژه تامین امنیت خیابان "شیخ ریحان"(کانون درگیری ها) از آنها خواست که نهایت خویشتنداری را به خرج دهند و به سوی مردم تیراندازی نکنند.

در حالی که برخی منابع از مرگ یک نفر دیگر از تظاهرات کنندگان در برابر ساختمان کابینه خبر داده بودند "محمد سلطان" رئیس هیئت فوریتهای پزشکی مصر این موضوع را تکذیب کرد.

خبر دیگر اینکه درگیری هایی میان جوانان و نیروهای نظامی در خیابانهای "شیخ ریحان" و "القصر العینی" در جریان است و تظاهرات کنندگان به نظافتچیان هم اجازه ورود به منطقه را ندادند.

از سوی دیگر "ممدوح حمزه" دبیر شورای مشورتی ملی مصر گفت: شورای نظامی به طور عمدی به هرج و مرج دامن می زند و دستانش به خون مردم مصر آلوده است.

وی افزود: شورای نظامی با تظاهرات کنندگان برخورد خشونت آمیزی دارد اما سئوالی که در این جا مطرح می شود ایجاد نفرت علیه مردم در میان سربازان و افسران است.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی مرکزی در میدان التحریر در ساعت شش صبح امروز پس از سه ساعت درگیری با تظاهرات کنندگان از میدان عقب نشینی کردند.

منابع بیمارستانی در میدان التحریر اعلام کردند: یک دانشجوی دانشکده مهندسی "عین شمس" کشته و یک کودک 12 ساله از ناحیه سینه زخمی شده است.

از سوی دیگر "شیخ حازم صلاح ابو اسماعیل" نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر گفت: برای دفاع از آبروی زنان، خون مستضعفان و سلامت قضات ویژه انتخابات از مردم خواهم خواست که حضور گسترده ای در خیابانها داشته باشند.

خبر دیگر اینکه حزب النور با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حزب به کارگیری خشونت علیه تظاهرات کنندگان را محکوم می کند و اقدامات اخیر علیه تحصن کنندگان جنایتی جدید است که به جنایات سابق افزوده خواهد شد.