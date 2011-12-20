قم میزبان مسابقات بدمینتون بانوان کشور شد

معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا کنون یک مرحله از رقابتهای این فصل لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاههای کشور سپری شده است و قرار است تیمهای حاضر در لیگ، رقابتهای مرحله دوم را در هفته آغازین دی ماه برگزار کنند.
وی اظهار داشت: تیم بانوان هیئت بدمینتون استان قم نیز یکی از تیمهای حاضر در مسابقات این فصل لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاههای کشور است که در مرحله قبل به دلی اینکه نتوانست تمرینات خوبی را پشت سر بگذارد، نتایج خوبی کسب نکرده ولی با آمادگی کامل در این مرحله از رقابتهای لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاههای کشور به مصاف حریفان خواهد رفت.
نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به میزبانی قم برای برگزاری مرحله دوم این دوره از رقابتها، یادآور شد، دومین مرحله مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاههای کشور با موافقت فدراسیون بدمینتون در دی ماه به میزبانی هیئت قم برگزار میشود.
وی با اشاره به زمان دقیق برگزاری این رقابتها، ابراز داشت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته و زمان بندی فدراسیون، این رقابتها با حضور تیمهای حاضر در گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون بانوان کشور در روزهای هفتم و هشتم دی ماه مرحله دوم لیگ این فصل را پشت سر خواهد گذاشت.
پیرمرادی بیان داشت: با توجه به اینکه سالن بدمینتون فرهمند موحد واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان سالنی مجهز و شکیل برای برگزاری تمرینات و برنامههای مختلف رقابتی این رشته ورزشی است، این سالن میزبان رقابتهای لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاههای کشور است.
وی از آمادگی تیم بدمینتون بانوان هیئت قم برای حضور در این مسابقات خبر داد و بیان داشت: تمام نفرات عضو تیم بانوان قم زیر نظر کادر فنی روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه هر هفته به مدت دو ساعت در روز در سالن فرهمند موحد مجموعه شهید حیدریان تمرین میکنند.
نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم یادآور شد: در حال حاضر اعضای تیم بانوان هیئت بدمینتون استان قم زیر نظر آزاده ترکمن تمرینات خود را انجام میدهند و هشت بدمینتون باز نیز که عضو تیم قم هستند در تمرینات این تیم حضور فعالی دارند.
پیرمرادی افزود: در حال حاضر اعضای جوان، با انگیزه و با استعداد بانوان بدمینتون در ترکیب تیم بانوان هیئت بدمینتون استان قم حضور دارند که خود را با انگیزه بالا و جدیت زیاد برای این مرحله از مسابقات آماده میکنند.
وی تاکید کرد: تیم خوب و آمادهای داریم و سعی میکنیم با استفاده از شرایط میزبانی و همچنین آمادگی که نفرات تیم با انجام تمرینات مختلف از آن برخوردار شدهاند، در مرحله دوم رقابتهای لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاههای کشور نتایج خوبی کسب کنیم.
وی عنوان داشت: رقابتهای لیگ دسته اول بدمینتون باشگاههای کشور در مجموع در چهار مرحله برگزار میشود و در نهایت تیمهای صعود کننده به مسابقات لیگ برتر بانوان بدمینتون باشگاههای کشور مشخص خواهند شد.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم از میزبانی قم برای برگزاری پیکارهای لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاههای کشور خبر داد.
معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا کنون یک مرحله از رقابتهای این فصل لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاههای کشور سپری شده است و قرار است تیمهای حاضر در لیگ، رقابتهای مرحله دوم را در هفته آغازین دی ماه برگزار کنند.
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