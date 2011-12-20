  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

نیری:

اسناد موجود در ثبت احوال گناباد در آرشیو الکترونیکی ثبت شد

اسناد موجود در ثبت احوال گناباد در آرشیو الکترونیکی ثبت شد

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: 185 هزار سند موجود در ثبت احوال شهرستان گناباد در آرشیو الکترونیکی ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گناباد در اداره ثبت و احوال این شهرستان اظهار داشت: گناباد اولین شهر استان خراسان در خصوص اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد است.

وی افزود: حدود 185 هزار سند موجود در ثبت احوال گناباد در آرشیو الکترونیکی ثبت شده و شهروندان می توانند از هر نقطه ای در کشور استعلام فوت و تولد را داشته باشند که این کار باعث صرفه جویی در وقت و هزینه ها می شود.

نیری از راه اندازی دفتر پیشخوان خدمات دولتی در ابتدای سال آینده در گناباد خبر داد و گفت: در حال حاضر در سطح شهر مشهد 12 دفتر فعال است.

مدیر کل ثبت و احوال خراسان رضوی افزود: در 8 ماهه نخست سال جاری در سطح استان 57 هزار و 790 واقعه ازدواج ثبت شده که در همین مدت 9 هزار و 264 مورد طلاق رخ داده است.

نیری تصریح کرد: بیشترین اسامی انتخاب شده در استان در بین پسران امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، علی و محمد و در بین دختران فاطمه، زهرا، ستایش، نازنین زهرا و زینب است.

کد مطلب 1488806

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه