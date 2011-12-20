اسناد موجود در ثبت احوال گناباد در آرشیو الکترونیکی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گناباد در اداره ثبت و احوال این شهرستان اظهار داشت: گناباد اولین شهر استان خراسان در خصوص اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد است.

وی افزود: حدود 185 هزار سند موجود در ثبت احوال گناباد در آرشیو الکترونیکی ثبت شده و شهروندان می توانند از هر نقطه ای در کشور استعلام فوت و تولد را داشته باشند که این کار باعث صرفه جویی در وقت و هزینه ها می شود.

نیری از راه اندازی دفتر پیشخوان خدمات دولتی در ابتدای سال آینده در گناباد خبر داد و گفت: در حال حاضر در سطح شهر مشهد 12 دفتر فعال است.

مدیر کل ثبت و احوال خراسان رضوی افزود: در 8 ماهه نخست سال جاری در سطح استان 57 هزار و 790 واقعه ازدواج ثبت شده که در همین مدت 9 هزار و 264 مورد طلاق رخ داده است.

نیری تصریح کرد: بیشترین اسامی انتخاب شده در استان در بین پسران امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، علی و محمد و در بین دختران فاطمه، زهرا، ستایش، نازنین زهرا و زینب است.