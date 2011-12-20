کتاب "کاش چشم هایش دروغ گفته باشد" در شیراز نقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در محل مجموعه فرهنگی حافظ شیراز برگراز شد، کتاب کاش چشم هایش دروغ گفته باشد نوشته محمد محمودی نور آبادی مورد نقد و بررسی گرفت.

در این جلسه که توسط کانون پاسداران اهل قلم، معاونت فرهنگی سپاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد، منتقدانی همچون اکبر صحرایی و طاهره جوشکی حضور داشتند و کتاب داستانی کاش چشم هایش دروغ گفته باشد که در 260صفحه توسط نشر شاهد منتشر شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اکبر صحرایی نویسنده کتابهایی همچون کانال مهتاب، خمپاره خواب آلود، پرونده 312 و آنا هنوز هم می خندد، گفت: تفاوتهای اساس بین جنگهای دنیا و دفاع مقدس ایران وجود دارد که این تفاوتها در وجوهی مانند ایثار و شهادت طلبی است.

وی افزود: چشمه اصلی در دفاع مقدس ایرن عاشوراست و همه الگو گیریها در بین نیروهای شرکت کننده در دفاع مقدس از این رویداد برگفته می شود.

وی اضافه کرد: در نگاه نویسندگان به جنگ نیز دو دیدگاه به صورت مشهود به دفاع مقدس وجود دارد نگاهی سفید و صحیح و نگاهی سیاه که از مصائب جنگی و مشکلات آن پر است.

وی در این باره گفت: در بین نویسندگانی که سیاه می نویسند اغلب افرادی به چشم می خورند که در جنگ حضور نداشتند و یا درک درستی از دفاع مقدس در آنها نیست و به همین دلیل بیشتر از موشکبارانها و تخریب جنگ و مشکلات آن سخن می گویند.

وی اذعان داشت: اما در این میان نویسندگانی با دیدگاه شهری نیز در ارتباط با جنگ نگاشته اند که اینان نیز از منظرهای مختلف رزمندگان و حضور آنها را به تصویر کشیده اند.

وی تصریح کرد: نویسنده کتاب کاش چشمانش دروغ گفته باشد برای اولین بار نگاهی به سیاه چادر ایل و یا قومیت لر و ترک و حضور آنها در جنگ داشته که می توان گفت مبتکر این نوع نگاه به جنگ در حوزه ادبیات داستانی جنگ است.

صحرایی گفت: وی در کتاب خود ایل را می شکافد و با پدید آوردن شخصیتهای متفاوت و جذاب که هم طنز و هم جذاب هستند مطلب را گسترش می دهد.

در ادامه طاهره جوشکی دیگر منقد حاضر در این جلسه با بیان اینکه در نویسندگی تنها استعداد کافی نیست، گفت: نویسنده علاوه بر استعداد باید اصولی را رعایت کند که این اصول در صورت نادیده گرفتن، اثر وی را دچار آسیب و ضعف جدی می کند.

وی اضافه کرد: کتاب کاش چشمهایش دروغ گفته باشد کاری است قوی که از اصول نویسندگی تبعیت کرده است.

این منتقد سپس به شخصیت پردازی در این داستان اشاره کرد و گفت: شخصیتهای داستان با تمام وجوهشان به خواننده معرفی می شود که این یکی دیگر از نقات قوت این اثر محسوب می شود.

وی اذعان داشت: در این رمان اگرچه مضمونی تلخ بیان می شود که آن عدم اطلاع از شهادت یا زنده بودن یکی از اهالی روستا یا ایل در دفاع مقدس است اما شخصیت پردازی طنز آن در برخی از شخصیتها کمی از تلخی داستان می کاهد.

وی ادامه داد: این داستان از نظر دستوری و علائم نگارش بسیار کم اشتباه است اما نکته قابل توجه در آن که کمی خواننده را دچار مشکل می کند عدم وجود واژه نامه با توجه به کاربرد کلمات لری در آن است.

رمان «کاش چشم‌هایش دروغ گفته باشد» براساس زندگی و نحوه شهادت برادر نویسنده شهید عبدالرسول محمودی نورآبادی است که در سال ۱۳۶۷ و در منطقه کردستان اتفاق افتاده، علاوه بر آن فضای شهرستان مهرنجان جاوید استان فارس در جنگ تحمیلی در این اثر ۲۶۰ صفحه‌ای تصویر شده است.