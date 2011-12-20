"مادیان" فردا به سینما تک می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مادیان محصول سال 1364 است که به مدت 100 دقیقه با بازی سوسن تسلیمی به نمایش درآمد.

داستان فیلم مادیان به این ترتیب است که برای رضوانه خبر می آورند که دخترش گلبوته صاحب فرزندی شده است ، رضوانه سوار بر مادیان به اتاق رحمت (برادرش) به طرف روستای محل سکونت دختر می رود در طول راه سرگذشت خود را در ذهن مرور می کند....

لازم به ذکر است علاقمندان برای استفاده از برنامه های سینما تک می توانند در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 16:00 به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند.