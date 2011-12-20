پارک چمران کرج به عنوان پارک نمونه کشوری در امر مناسب سازی معرفی می شود

شیدا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، نظارت و ارائه گزارش در باب عملکرد نهادها و ادارات دولتی در زمینه مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی و تجهیز فضای شهری به امکانات رفاهی ویژه معلولان و جانبازان را از وظایف اداره بهزیستی استان عنوان کرد و گفت: در این راستا مکاتبات زیادی صورت گرفته و دستورالعمل های متعددی از سوی اداره به سایر ادارات و نهادهای ذیربط ابلاغ شده است.



وی افزود: در این راستا مکاتباتی نیز با معاونت فنی عمرانی سازمان پارکها و فضای سبز صورت گرفت و طی جلسه ای در سازمان پارکها مقرر شد، بسترهای لازم برای معرفی پارک چمران به عنوان پارک نمونه کشوری در امر مناسب سازی، در این پارک صورت گیرد.



وی با اشاره به همکاری بسیار خوب سازمان پارکها در اجرای قوانین و مقررات ابلاغی و پیشنهادی اداره بهزیستی افزود: کارشناسان و مسئولان اداره بهزیستی با حضور در پارک چمران و نظارت دقیق بر نحوه اجرای قوانین مناسب سازی در روند بازسازی این پارک، اعمال و اجرای قوانین و تجهیز کامل این پارک به امکانات رفاهی جهت استفاده عموم و به ویژه معلولان و جانبازان، توسط مهندسین اجرائی این امر را گزارش کرده اند.



اکبری تصریح کرد: در آینده ای نه چندان دور پارک چمران با در اختیار داشتن کلیه بسترهای لازم مناسب سازی به عنوان پارک نمونه کشور در این امر و از افتخارات استان البرز، معرفی خواهد شد.



وی گفت: پارک شهید بهشتی منطقه یک شهرداری کرج، به دلیل ظرفیت و پتانسیل بالای پارک، گزینه اول برای این معرفی بود و مکاتبات زیادی نیز در این زمینه صورت گرفت و طی بازدید کارشناس شهرداری مرکز و نماینده استانداری، قرار شد بعد از اجرای ملزومات مناسب سازی در این پارک، پارک شهید بهشتی به عنوان پارک نمونه معرفی شود که متاسفانه همکاریهای لازم در خصوص مناسب سازی این پارک، مطابق با استانداردها و معیارهای اداره بهزیستی و کارشناسان آن، به عمل نیامد و قوانین مناسب سازی آنگونه که انتظار می رفت در این پارک اعمال نشد.



معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان البرز، همکاری و مشارکت و توجه کلیه نهادهای ذیربط در امر مناسب سازی را لازمه داشتن استانی توانمند در مقوله مناسب سازی و ارائه خدمات به معلولان و جانبازان عنوان کرد.