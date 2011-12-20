شورای روابط عمومی تخصصی صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر رسانه ای صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در اولین جلسه روابط عمومی شورای هم خانواده استان کرمان گفت: علیرغم تعدد روابط عمومی های دستگاههای اجرایی در استان کرمان، شوراهای تخصصی روابط عمومی حول محور یک موضوع و فعالیت مشترک تشکیل نشده است.

عباس سعید ابراز داشت: در اولین گام با توجه به گستردگی سازمان تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت به هدف یکپارچه سازی، هماهنگی و افزایش اثربخشی فعالیت های روابط عمومی این حوزه کاری، روابط عمومی شورای هم خانواده صنعت معدن و تجارت استان کرمان متشکل از 14 سازمان، اداره کل و نهاد تشکیل شد.

مسئولین روابط عمومی های سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان، اتاق بازرگانی، بانک صنعت و معدن استان کرمان، خانه صنعت و معدن، نظام مهندسی معدن، مجامع امور صنفی، توزیعی و تولیدی و شرکتهای فرش، غله، شهرک صنعتی، حمل و نقل آبادان، حمل و نقل خلیج فارس و پشتیبانی امور دام استان کرمان و دخانیات از اعضاء شورای روابط عمومی هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هستند.

در پایان اولین جلسه روابط عمومی شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مکان دبیرخانه شورا تعیین شد و با اجماع اعضاء عباس سعید به عنوان دبیر شورا انتخاب شد.