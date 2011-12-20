2000 روستایی بخش هزارجریب نکا ویزیت رایگان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی پور در حاشیه بازدید مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران از مانور منطقه ای ارائه خدمات بهداشتی درمانی افزود: در این مانور سه روزه ساکنان 31 روستا تحت پوشش این خدمات قرار گرفته و بیش از دو هزار نفر نیز ویزیت رایگان شدند.

وی افزود: بیش از 20 نفر روز پزشک عمومی و متخصص از استانهای گیلان، گلستان و مازندران در این مانور شرکت داشتند.

ولی پور با اشاره به برنامه های جمعیت هلال احمر استان برای برگزاری چنین مانورهایی در غرب مازندران خواستار مساعدت بیشتر استاندار بویژه مدیریت بحران استان شد.

هادی خنجری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، با تقدیر از برگزاری این مانور در منطقه محروم هزار جریب گفت: با توجه به وسعت و پراکندگی جغرافیایی سکونتگاهها و کانونهای جمعیتی در مازندران ضرورت دارد تجهیزات و امکاناتی متناسب با این شرایط در استان مستقر شود که بهترین مکان برای اجرای این برنامه ها جمعیت هلال احمر است.

وی افزود: طرحها و برنامه های عملیاتی و زیر ساختی جمعیت هلال احمر در اسرع وقت در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مطرح خواهد شد و تلاش می کنیم کمکهای لازم مالی و پشتیبانی های اداری در این خصوص انجام شود.

خنجری گفت: ارتقای ظرفیت عملیاتی و امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان، یک ضرورت غیر قابل اجتناب بوده و استانداری مازندران در این راستا از هیچ مساعدتی دریغ نخواهد کرد.