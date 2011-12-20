8000 مجوز مشاغل خانگی در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: از مجموع مجوزهای صادره تعداد شش هزار و 54 مجوز مربوط به بانوان و هزار و 999 مورد نیز به آقایان اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه براساس آمارها 80 درصد طرحها مربوط به بانوان به ویژه زنان ساکن روستاها است، افزود: این آمار نشان می دهند که توان بالقوه ای در نیمی از جمعیت کشور وجود دارد که در کنار بقیه امورات خانواده ضمن کمک اقتصادی به خانواده در مدیریت اقتصادی خانواده نیز نقش ایفا می کنند.

به گفته استاندار اردبیل از مجوزهای صادره بخش مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال، 60 درصد با بیش از 170 میلیارد ریال سرمایه گذاری به بانکها معرفی شده است.

وی بر تلاش بیشتر برای رونق و توسعه مشاغل خانگی استان تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به فرصت سه ماه از سال جاری باید بانکها نسبت به ساماندهی و کنترل و برای ارائه تسهیلات بانکی به مشاغل خانگی اقدام موثری صورت دهند.

صابری تعامل دستگاه های مربوط در عرصه ایجاد اشتغال و کارآفرینان استان را خواستار شد و ابراز داشت: در این راستا باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا شاهد رفع موانع و مشکلات و به ثمر رسیدن اهداف و افزایش اشتغال و ارتقا عمومی در سطح جامعه باشیم.

وی ملاک اشتغال در جامعه را منجر به تولید توصیف کرد و متذکر شد: بانکهای عامل با ارایه تسهیلات بانکی نقش به سزایی در برای ایجاد تولید و اشتغال ایفا می کنند.