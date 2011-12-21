نهایی شدن منشور پویایی کانونهای دانش و صنعت/ جریمه کانونهای ضعیف

مهندس محمد جواد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تدوین منشور پویایی کانونهای دانش و صنعت را با هدف ارتقای فعالیت های کانونهای هماهنگی اعلام کرد و افزود: این منشور تدوین و برای تایید و تصویب آن به شورای معاونین معاونت علمی ارسال شد.

سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاری های دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه این منشور در شورای معاونان به تایید رسیده است، اظهار داشت: بر اساس این منشور، آیین نامه های اجرایی آن نیز تدوین شد.



وی با تاکید بر اینکه بر اساس این منشور اقدام به رتبه بندی کانونهای هماهنگی دانش و صنعت می شود، خاطرنشان کرد: در این منشور فعالیت های کانونها مشخص و برای هر کدام از فعالیت ها جدول ضرایب آورده شده است و بر اساس آن فعالیت های این کانونها رتبه بندی می شود.



قاسمی به بیان نحوه امتیازبندیها پرداخت و اضافه کرد: طبق این منشور افتتاح یک کانون به معنی طراحی لوگو، فعال شدن سایت، تعداد بازدید کنندگان و چند زبانه بودن سایت می شود که کانونها در این زمینه می توانند 160 امتیاز دریافت کنند.



وی اضافه کرد: بر اساس رتبه بندیها کانونهایی که بین 160 تا 200 امتیاز کسب کنند جزء کانونهای ضعیف معرفی می شوند که در این صورت مسئولیت این کانونها به سازمانهای متقاضی واگذار می شود.



سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاری های دانش و صنعت معاونت علمی ریاست جمهوری از برگزاری دومین اجلاس سراسری کانونهای دانش و صنعت در 10 دی ماه خبر داد و گفت: در این اجلاس قرار است جزئیات این منشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.



وی رونمایی از نقشه های راهبردی 10 کانون دانش و صنعت را از برنامه های این اجلاس نام برد و خاطر نشان کرد: علاوه بر این مجموعه آخرین دستاوردهای این کانونها نیز در قالب کتابی ارائه می شود.