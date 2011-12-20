پیشرفت علمی کشور نتیجه لبیک جوانان به رهبر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ابوترابی‌فرد در مراسم اربعین شهدای غدیر که امروز سه شنبه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد این شهدا تصریح کرد: باید به مجامع علمی و دانشگاهی ایران عرض ادب داشت و اذعان کرد که این جمهوری اسلامی و نگاه مقام معظم رهبری است که عزت آفرینی را از مسیر علم و دانش برای این کشور به وجود آوردند.

وی فوران علم و حرکت باشتاب مجامع علمی برای کسب دستاوردهای بزرگ علمی را تحسین برانگیز دانست و گفت:‌ ما پیش از انقلاب در هیچ عرصه علمی قابل طرح در مجامع علمی نبودیم ولی امروز جمهوری اسلامی ایران در مرزهای دانش حرکت می‌کند و دانشگاه‌های این نظام توانستند علم تولید کرده و امکان تبدیل آن به فناوری را در عرصه‌های مختلف فراهم آورند.

معاون رئیس مجلس با اعلام اینکه ما امروز از قدرت بازدارندگی در عرصه بین‌الملل برخوردار هستیم، گفت: ابر قدرتی مثل آمریکا اذعان می کند که ایران قدرت دفاعی و نظامی این کشور در خاورمیانه را مهار کرده است.

وی در ادامه قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را اعجاب انگیز عنوان کرد و گفت: دانشمند عالی مقامی چون حسن طهرانی مقدم این توان را برای کشور به وجود آوردند در حالی که خود وی دانش و انگیزه و ایمان و اخلاق و اعتقاد به اراده قطعی خداوند مبنی بر پیروزی مسلمانان بر عالم را داشت .

ابوترابی‌فرد در ادامه گفت: این شهید ایده‌های متعالی داشت که حتی مجامع مختلف علمی هم تصور آن را نمی‌کردند و در شرایطی که فرضیه این دانشمند ایرانی هنوز در هیچ جا شکل نگرفته بود ایشان به دنبال تولید موشکی بود که هدف‌های متحرک را نشانه رود.

معاون رئیس مجلس قدرت و دانش و علم در ایران را دارای پیام‌های مختلف برای جهانیان دانست و گفت: یکی از این پیام‌ها این است که در جمهوری اسلامی علم و انگیزه‌های متعالی در حال فوران است زیرا سکاندار این نظام در خدمت عزت و این ملت و ملل مسلمان قرار دارد.

وی ادامه داد: جوانان هوشمند ایرانی نیز بهترین لبیک گو به رهبر معظم انقلاب بوده و از همین رهگذر است که جمهوری اسلامی ایران مبدل به آزمایشگاه بزرگ علم و فناوری شده است.

ابوترابی‌فرد به فرو نشاندن هواپیمای جاسوسی آمریکا اشاره کرد و گفت:‌اگر قدرت الکترونیکی سپاه و ارتش منجر به تسلط کشورمان بر پیشرفته‌ترین هواپیماهای آمریکایی شده است ریشه در این نگاه دارد.