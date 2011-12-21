مختار شبرنگ، مشاور هنری معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از اهدای جایزه ادبی محتشم از سوی این سازمان خبر داد و گفت: این جایزه در سال جاری به منظور پاسداشت شاعران آئینی با گرایش شعر عاشورایی در دست برگزاری است که در دور نخست به بررسی آثار منتش شده در دهه 90 از سال 1380 تا 1390 می‌پردازد و برترین ‌های آن را معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: آثار بررسی شده همگی بر اساس فهرستی که هیئت اجرایی جشنواره از سوی کتابخانه ملی ایران دریافت کرده در معرض داوی قرار گرفته‌اند که پس از ریزش ابتدایی هم اکنون مراحل رایزنی با برخی از چهره‌های برجسته حوزه شعر آئینی در کشور به منظور بررسی و داوری نهایی در رابطه با آنها ادامه دارد.

شبرنگ با اشاره به اینکه نام دبیران اجرایی و علمی این جایزه ادبی نیز به زودی اعلام خواهد شد، افزود: در جلسه آتی شورای اجرایی داوران و نیز دبیران این جایزه مشخص خواهند شد که در نهایت هیئت داوری پنج نفره‌ای را تشکیل خواهند داد.

مشاورهنری معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین از تلاش برای اهدای این جایزه همزمان با اربعین حسینی خبر داد و افزود: در صورتی که این امر محقق نشود، در یکی از مناسبت‌های دیگر پیش رو در سال جاری این مراسم را برگزار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه این جایزه بر اساس برنامه‌ریزی از این پس هر ساله اهدا خواهد شد، گفت: در دوره‌های آتی سعی خواهیم کرد تا برترین آثار منتشر شده در سال قبل را معرفی و از پدیدآورنده آن به منظور نشر اثر بعدی حمایت کنیم.