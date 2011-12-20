پرداخت 18 درصد از رقم قرارداد زردپوشان/برنامه سفر به ترکیه و جذب بازیکنان جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رویارویی تیم فوتبال راه آهن شهرری با شاهین بوشهر در هفته هفدهم لیگ برتر که آخرین بازی زردپوشان در نیم فصل اول لیگ برتر بود، تمرینات این تیم به مدت چهار روز تعطیل شد. براساس برنامه مراحل آماده سازی تیم راه آهن برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر از روز شنبه هفته پیش رو آغاز خواهد شد.

مربیان تیم راه آهن درنظر دارند، اردوی آماده سازی تیم در تعطیلات نیم فصل را در ترکیه برپا کنند و حتی به دنبال آن هستند که در این اردو دو بازی تدارکاتی نیز داشته باشند اما هنوز زمان سفر زردپوشان به ترکیه مشخص نشده است.

یکی دیگر از برنامه‌های مربیان تیم راه آهن برای تقویت این تیم در نیم فصل جذب چند بازیکن جدید است که در همین راستا فهرستی از چند بازیکن شاخص توسط علی دایی در اختیار مسئولان این باشگاه قرار گرفته است. از آنجائیکه مهلت جذب بازیکنان خارجی تا روز جمعه 2 دیماه است، ظاهرا تا این تاریخ یک یا دو بازیکن به عضویت تیم راه آهن درخواهند آمد.

مسئولان باشگاه راه آهن برای تقویت روحیه بازیکنان این تیم 18 درصد از رقم قرارداد بازیکنان و مربیان راه آهن را پرداخت کردند. این پرداخت براساس درخواست هیئت مدیره باشگاه راه آهن و با پذیرش مالکان باشگاه صورت گرفت. بدین ترتیب با توجه به اینکه پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر 18 درصد از مبالغ قرارداد بازیکنان راه آهن پرداخت شده بود تا نیم فصل به بیش از 35 درصد از تعهدات مالی باشگاه به زردپوشان عمل شده است.

یکی از مهمترین اقدامات مالکان باشگاه راه آهن از زمان آغاز فعالیت در این باشگاه پرداخت مطالبات شاکیان و طلبکارانی بود که از این باشگاه مبالغی را طلب داشتند. پس از آنکه پیش از آغاز فصل جاری به بخشی از این شکایات رسیدگی شد، قرار است در هفته آینده نیز بودجه‌ای در اختیار مدیران باشگاه راه آهن قرار دهند تا با آن گوشه‌ای از بدهی‌های باشگاه را پرداخت کنند.