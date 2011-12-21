مناسب سازی بیش از 20 درصدی در البرز از برکات استان شدن است

عبدالرضا ارجمندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بحث استانی شدن البرز گفت: در سال 89 طبق گزارشات کارشناسان اداره بهزیستی که با حضور در سطح شهر و پرسش رندمی جمع آوری شده بود، میزان مناسب سازی در مبلمان شهری و اماکن عمومی، زیر 10 درصد برآورد شد که این میزان در طی این 9 ماه و به برکت استانی شدن البرز، به بیش از 20 درصد ارتقاء یافته است.

وی افزود: بلافاصله بعد از استانی شدن و جدا شدن اعتبارات از استان تهران، اولین کمیته مناسب سازی شهری با حضور استاندار البرز برگزار و بعد آن نیز دو کمیته استانی و 9 کارگروه مناسب سازی شهرستانی برگزار شد که آخرین آن هفته پیش بوده است.

وی ادامه داد: مصوبات و نظریات کارشناسانه این کمیته ها و کارگروه ها و قوانین مصوب دیگر در امر مناسب سازی به کلیه شهرداریهای مناطق و ادارات ذیربط ابلاغ شده و خوشبختانه در چند ماه اخیر، همکاری و مساعدت بسیاری از نهادها در امر مناسب سازی را شاهد بودیم.

کارشناس مناسب سازی اداره کل بهزیستی گفت: طی بازدیدهای متعدد با نماینده استانداری از شهرداریها و ادارات مرتبط، کلیه شهرداریها و نهادهای ذیربط با قوانین و استانداردهای مناسب سازی آشنا شده و به کارگیری آنها در پروژه های جدید را در دستور کار خود دارند.

وی، با اشاره به بازسازی و نوسازی مدارس و مساجد و برخی دیگر از اماکن عمومی مطابق استانداردهای مناسب سازی افزود: راه اندازی آسانسور پل هوائی مترو شهید سلطانی و پل هوائی میدان مادر کرج از نمونه های اقدامات نهادهای مسئول در امر مناسب سازی فضای شهری جهت رفاه معلولان، جانبازان و سالمندان است.

وی همچنین، از مناسب سازی کامل اداره کل بهزیستی و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز خبرداد و گفت: در این دو نهاد کلیه ملزومات و تجهیزات در جهت مناسب سازی مبلمان شهری و اداری برای رفاه هر چه بیشتر معلولان و جانبازان مطابق استانداردها فراهم شده است.

ارجمندیان، از اجرای صددرصدی امر مناسب سازی در یک خیابان از هر منطقه شهرداری های استان به صورت پایلوت خبر داد و گفت: هر منطقه شهرداری یک خیابان را به عنوان پایلوت مناسب سازی خواهد کرد، در نهایت تجربیات و یافته ها به صورت بسته فنی جهت اجرای طرح در کلیه خیابانها، کارشناسی شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.