کارگاه آموزش فیلم مستند در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه عصر سه شنبه 29 و روز چهارشنبه 30 آذرماه سال جاری در محل حوزه هنری استان یزد برگزار می شود.

مهرداد اسکویی در این کارگاه با پخش چند فیلم کوتاه مستند داخلی و خارجی به آموزش تولید فیلم مستند خواهد پرداخت.

همچنین فیلم ها و طرح های تعدادی از فیلمسازان شرکت کننده در این کارگاه، تحلیل و بررسی خواهد شد.

مهرداد اسکویی؛ کارگردان و مستند ساز بنام کشورمان، علاوه بر اینکه چهره شناخته شده ای در ایران، به شمار می رود، مستندساز بین المللی محسوب می شود که بسیاری از فیلم های او در جشنواره های ملی و بین المللی ده ها جایزه گوناگون دریافت کرده اند.

وی عضو انجمن مستندسازان ایران و انجمن مستند سازان جهان است و به عنوان سفیر فرهنگی بخش انسان دوستانه سازمان ملل متحد فعالیت می کند.

اسکویی علاوه بر مستندسازی به ثبت عکس مستند نیز می پردازد.