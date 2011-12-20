۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

افزایش بازدهی گوسفندان "زل" تحت سیستم پرورش متمرکز با همکاری مرکز اصلاح نژاد

کرج - خبرگزاری مهر: طرح افزایش بازدهی گوسفندان "زل" تحت سیستم پرورش متمرکز (صنعتی) با همکاری بخشهای ذیربط از جمله مرکز اصلاح نژاد دام کشور انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اصلاح نژاد کشور و معاونت امور دام استان گلستان تاکید بر بررسی امکان توسعه پرورش اقتصادی گوسفند تحت سیستم متمرکز (صنعتی) دارند. 

به همین دلیل، پیشنهاد اجرا طرح مشترکی با همکاری بخشهای تحقیقات، اجرا و ترویج در ایستگاه تحقیقاتی ترویجی  استان گلستان ارائه شده است.

پیشنهاد اجرای طرح یادشده با هدف ایجاد، ترویج و توسعه اقتصادی تولید بره های تجاری در سیستم پرورش متمرکز ارائه شده است.

بر اساس محاسبات انجام شده، در شرایط پرورش معمول در منطقه از هر 100 راس میش در سال حدود دو هزار و 30 کیلوگرم بره در انتهای 100 روز پروار حاصل می شود.

این درحالیست که در شرایط پرورش صنعتی در بره های زل خالص این مقدار به پنج هزار و 382 کیلو (با 165 درصد افزایش) و در بره های آمیخته  (شال ایکس زل)  به شش هزار و 774 کیلو (با 234 درصد افزایش) افزایش می یابد.

طبق تحقیقات صورت گرفته، با ارائه آموزش و راهکارهای مناسب، به پرورش دهندگان می توان از انجام اختلاط نژادی و آمیخته گری بی رویه جلوگیری کرد.
 
امکان بکارگیری نتایج این طرح در سطح استانهای گلستان و مازندران وجود دارد.
 
مرکز اصلاح نژاد دام کشور در استان البرز مستقر است.
