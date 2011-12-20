اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دیداری حساس از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف نخل بندرعباس خواهد رفت.



مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در رده سنی نوجوانان این هفته نیز برگزار می‌شود و صبای قم در دیداری خانگی از ساعت 14 روز پنجشنبه اول دی ماه در ورزشگاه تختی قم میزبان تیم فوتبال رده سنی نوجوانان نخل بندرعباس است.



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم از پنج بازی گذشته خود در رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور در مصاف با حریفان خود موفق به کسب دو پیروزی شده است، دو بار باخته است و یک بار نیز با تساوی به کار خود پایان داده است.



مصاف جهش ترابری قم با شهرداری گرگان در لیگ برتر



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دومین دیدار خود از دور برگشت لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور برابر تیم شهرداری گرگان به میدان می‌رود.



دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور برای تعیین تیم های صعود کننده به مرحله پلی آف شامگاه پنجشنبه آغاز می‌شود و طی آن لیگ برتری ها در شش مسابقه حساس به مصاف یکدیگر می‌روند که طی آن جهش ترابری قم در سالن شهید حیدریان میزبان تیم شهرداری گرگان خواهد بود.



تیم بسکتبال جهش ترابری قم در هفته نخست در دیداری خارج از خانه در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برابر تیم بسکتبال پویا تهران به میدان رفت و در پایان دیداری حساس و نفس گیر موفق به شکست 83 بر 78 میزبان خود و کسب دو امتیاز این دیدار شد.



مصاف صبای قم با استقلال اهواز در لیگ برتر امید کشور



تیم فوتبال صبای قم شنبه آینده در تلاش برای پایان دادن به نتیجه نگرفتن در مسابقات لیگ برتر امید باشگاه‌های کشور مقابل تیم استقلال اهواز صف آرایی می کند.



صبای نوین پیش از این در هشت مسابقه خود از بازی های مرحله گروهی لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور در یک بازی به پیروزی رسیده ، در سه بازی مساوی کرده و چهار بار نیز به حریفان خود باخته است و از ساعت 14 روز شنبه سوم دیماه در دیداری حساس در خارج از خانه که باید برای یکی از نماینده اهواز به میدان برود، در ورزشگاه تختی اهواز میهمان تیم فوتبال رده سنی امید استقلال اهواز می‌رود.

