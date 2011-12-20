حکم اعدام برای قاچاقچیان سلاح/ افشاگری درباره اقدامات ضد سوری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار اسد در راستای برقراری امنیت و ثبات در سوریه و مقابله با افراد مسلح در این کشور یک فرمان حکومتی به شماره 26 سال 2011 را صادر کرد.

به موجب این فرمان، قاچاقچیان سلاح به 15 سال اعمال شاقه محکوم خواهند شد و اگر این افراد با هدف تجارت یا ارتکاب اقدامات تروریستی به انجام این کار روی بیاورند به اعمال شاقه در تمام طول عمر محکوم می شوند.

طبق این فرمان حکومتی کسانی که با هدف ارتکاب اقدامات تروریستی بین مردم سلاح توزیع می کنند به اعدام محکوم خواهند شد.

از سوی دیگر "چارلز گلاس" نویسنده آمریکایی در گفتگو با "آنتی وار" اظهار داشت: طرف های خارجی سعی می کنند با قاچاق سلاح به سوریه این کشور را ناامن کنند.

وی افزود: دخالت خارجی در امور سوریه محدود به قاچاق سلاح نیست بلکه شامل تحرکات اطلاعاتی محرمانه توسط شرکت های امنیتی آمریکا است.

به گفته گلاس، حمایت آمریکا از مخالفان سوریه به سال 2006 بازمی گردد زمانی که اسناد و مدارکی کشف شد که نشان می داد "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا 6 میلیون دلار به شبکه تلویزیونی "BARADA" (متعلق به مخالفان سوری) کمک کرده بود.

این نویسنده آمریکایی خاطرنشان کرد: کشورهای عربی از اقدامات و سیاست های ضد سوری آمریکا حمایت می کنند.