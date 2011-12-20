ارتقای روش های کشاورزی در کشور/ امنیت غذایی ایران 92 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی غفاری ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت هفته پژوهش که توسط جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: از این تعداد طرح اجرایی بالغ بر دو هزارو 600 طرح به مرحله نهایی رسیده و پایان یافته است.

غفاری با اشاره به اینکه پژوهش و تولید، فقرزدایی و افزایش درآمد را در پی دارد گفت: طی سال 89 تعداد هشت هزارو 70 طرح تحقیقاتی کشاورزی در کشور اجرا شد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش اعتبارات پژوهشی در بخش کشاورزی تصریح کرد: افزایش اعتبارات تحقیقات به میزان یک تا چهار درصد که اگر تحقق یابد نتایج خوبی در بر خواهد داشت چراکه تا به امروز چنین اعتباری تحقق نیافته است.

غفاری همچنین خواستار توجه به روش‌های نوین آبیاری، اصلاح خاک و نیز توجه به روش‌های نوین و مبتکرانه در عرصه کشاورزی شد و گفت: با مدیریت در زمینه تولید و برداشت محصولات کشاورزی شاهد صرفه‌جویی‌های میلیاردی خواهیم بود.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با اشاره به اهداف تحقیقاتی این مرکز تصریح کرد: تولید واکسن‌ها و سرم‌های مورد نیاز انسان و دام همچنین تولید واکسن‌های جدید از اهداف این مرکز است.

به گفته وی، همچنین تولید واکسن و سرم مورد استفاده در دام و انسان موجب 250 میلیون دلار سوددهی شده است.

غفاری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات سودده خواهد بود، بیان کرد: اگر مسئولان می‌خواهند مشکل بیکاری حل شود، می‌توانند در تحقیقات سرمایه‌گذاری کنند و فعالیت در زمینه تحقیقات خود سودده خواهد بود.

وی گفت: هم اکنون در تولید بذور والدین گندم، برنج، چغندرقند و ذرت به خودکفایی رسیده ایم که این امر موجب صرفه جویی 126 میلیاردی شده است.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور یادآور شد: فن آوری تولید خمیر کاغذ با استفاده از کلش برنج، تولید MDF با استفاده از ضایعات نخل، احیای جنگل های ارس از طریق کاشت بذر و نهال، بهره برداری از جریانات زیرسطحی در آبراهه های فصلی، طراحی و ساخت تراکتور شیب رو و طراحی و ساخت ماشین های خاص کشاورزی از جمله طرح های اجرایی حوزه کشاورزی است.