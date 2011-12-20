تیم والیبال کرمان به باخت عادت کرده است

اکبر مرجوعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر تیم کرمان بتواند از لحاظ روانی از اندیشه باختهای تکراری اش بیرون بیاید قطعا می تواند به برد هم فکر کند.

وی تصریح کرد: کادر فنی فشار را از تیم برداشته است و اگر بازیکنان تیم کرمان در بازیها همان برنامه تمرینی را پیاده کنند نتایج بهتری می گیریم.

مرجوعی تاکید کرد: متاسفانه با از دست دادن امتیاز در هر گیم و عقب ماندن از نتیجه بازی بازیکنان سریعا به باخت در بازی فکر می کنند در نتیجه تمرکز تیم از دست می رود و بازی را واگذار می کنیم.

مرجوعی اظهار داشت: در بازی مقابل کاله با یک نتیجه بسیار نزدیک گیم اول را باختیم که اگر امتیاز این گیم را از آن خود کرده بودیم می توانستم بگویم تیم کرمان قطعا در بازی مقابل تیم های چون خراسان و بانک کشاورزی برنده است.

وی ادامه داد: تیم والیبال کرمان بازی به بازی بهترعمل می کند و اگر بازیکنان مقدار بیشتری به خودباوری برسند قطعا نتایج تیم را متحول خواهند کرد.

مربی تیم والیبال کرمان گفت: با توجه به برنامه جدید فدراسیون والیبال امسال چهار تیم از لیگ برتر سقوط می کنند و راهی دسته یک می شوند که اگر نتوانیم نتیجه بگیریم باید نگران آینده تیم باشیم.

مرجوعی یادآورشد: از سال آینده لیگ برتر والیبال 12تیمی برگزار می شود که شخصا اعتقاد دارم اگر تعداد تیم ها کمتر باشد بر کیفیت بازیها و سطح بالای لیگ تاثیر مثبت می گذارد.

وی که سالهای قبل سرمربی تیم والیبال کرمان بوده است ادامه داد: توانایی تیم کرمان بالاتر از سطح کاری است که نشان می دهد در آنالیزی که از تیم داشتیم بازی به بازی بهتر عمل می کنیم و سرویس های بسیار خوبی در تمرینات زده می شود که اگر همان سرویس ها را در بازیها بزنیم وضع نتایج تیم بهتر می شود.

مرجوعی اظهار داشت: اگر در بازی فردا مقابل خراسان بتوانیم نتیجه بگیریم تا حدودی می توان به تیم امیدوار شد اما اگر این مسئله محقق نشود شاید تیم بیشتر از قبل از شرایطش در لیگ عقب بماند.



