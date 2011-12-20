به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی امروز در همایش اولین سالروز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با بیان اینکه تاکنون پرداخت نقدی یارانه به خانوارها در ده مرحله اجرا شده است، گفت: 22 میلیون و 7 هزار خانوار یارانه نقدی دریافت می کنند.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها تعداد جمعیتی که از یارانه نقدی بهره مند می شوند را 74 میلیون نفر عنوان کرد و افزود: در سال گذشته براساس نسبت پرداخت یارانه، 50 درصد باید به مردم، 20 درصد سهم دولت و 30 درصد بر اساس ماده 8 اختصاص می‌یافت.

وی ادامه داد: دولت از 20 درصد سهم خود در سال گذشته و همچنین 20 درصد سهم خود در سال جاری گذشت، به عبارت دیگر از منابع هدفمندی یارانه ها بهره مند نشد و برداشتی نکرد.

مرادی با اشاره به اینکه تعهد پرداخت ما به دولت و مردم و بخشهای تولیدی 40 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: تا پایان سالجاری، 40 هزار میلیارد تومان پرداختی خواهیم داشت.

وی با تأکید بر اینکه کسری بودجه 8 هزار میلیارد تومانی یا 15 هزار میلیارد تومانی مطرح می شود به هیچ وجه صحت ندارد، گفت: فاز اول هدفمندی یارانه ها تاکنون اجرا شده و پیشرفته رفته است.

به گفته مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها، بیش از 70 هزار میلیارد تومان یارانه در اقتصاد کشورمان وجود دارد. هیچ سازمانی از ما طلبی ندارد و حتی ما از سازمانها طلبکار هستیم.

وی شرکت برق را از شرکتهای خوش حساب عنوان کرد که با شرکت پالایش و پخش و برق و گاز مشکلی نداریم، افزود: تنها با شرکت آبفا به مشکلاتی برخورد کرده ایم، بنابراین باید نگاهی به مدیریت درونی این سازمان صورت گیرد.

مرادی ادامه داد: تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت آب درآمد 3 روز سازمان هدفمندی یارانه ها را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که این بخش وقت ما وزراء، نمایندگان رئیس جمهور و سایر مسئولان را بسیار به خود اختصاص داده است.

وی بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها را 57 هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: 40 هزار میلیارد تومان سهم دولت و مردم و 10 هزار میلیارد تومان به ماده 8 اختصاص می‌یابد که از رقم 10 هزار میلیارد تومان، 4 هزار میلیارد تومان جبران زیان خدمات شرکتهای دولتی است، در عین حال 6 هزار میلیارد تومان نیز باید هزینه شود.

وی ادامه داد: تاکنون 6 هزار و 683 میلیارد تومان تا به امروز پرداخت کرده ایم، یعنی بیش از تعهداتمان. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به برنامه های حمایت از تولید خواستار تقدیر از استانداران، فرمانداران و ستادهای هدفمند یارانه‌های استانها توسط معاون اول رئیس جمهور شد.