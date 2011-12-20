ایران اسلامی با منطق خود بیداری اسلامی را به وجود آورد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در مراسم چهلم شهدای غدیر که امروز سه شنبه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن ادای احترام به این شهدا علی‌الخصوص شهید حسن تهرانی مقدم گفت: ملت ایران پیشاپیش محرم دسته گلی سرخ از فرزندانش را به کاروان کربلا تقدیم کرد.

وی افزود: شهید حسن طهرانی مقدم از فرزندان همین مردمی بود که این دشمنان را در جای جای جهان ناکام گذاشته‌اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه استاد و دانشجوی این کشور همواره از انقلاب دفاع کرده‌اند، گفت: دانشجویان و دانشگاهیان در دوران دفاع مقدس، در عرصه‌های سازندگی و مدیریت کشور حضور پرشوری داشته و شهدای فراوانی را تقدیم این انقلاب کردند.

وی همچنین گفت: دشمن در سالهای گذشته تلاش داشت دانشجویان را با مشابه سازی حرکت‌های دانشجویی قبل از انقلاب در مقابل نظام قرار دهد ولی همین دانشجویان بودند که بصیرت خود را نشان داده و از انقلاب و راه ولایت دفاع کردند.

حدادعادل همچنین گفت: غرب با توفق علمی که در سالیان گذشته به دست آورده بود برای تسلط و غارت کشورهای اسلامی حرکت کرد و البته برخی از کشورهای مسلمان نیز تسلیم دنیای غرب شدند ولی کشور ایران موفق شد که نقشه‌های غرب را خنثی کرده و همه فعالیت‌هایش را برخلاف خواست آنها در خدمت انقلاب قرار دهد.

وی فرود آوردن هواپیمای جاسوسی آمریکا را دارای پیام‌های مختلفی برای دشمنان انقلاب اسلامی خواند و گفت: همه آنهایی که دوست ما بودند از این واقعه خوشحال شدند و دشمنان یک بار دیگر به یاس و ناامیدی رسیدند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شهید حسن طهرانی مقدم را یکی از هزاران چهره درخشان علمی کشور دانست که در آزمایشگاه‌ها و مراکز علمی با اخلاص در خدمت انقلاب هستند و گفت این شهید را باید معمار صنایع موشکی در ایران دانست.

وی افزود: امروز که دشمنان نتوانستند دانشگاهیان در مقابل انقلاب قرار دهند به حذف فیزیکی آنها روی آوردند ولی دانشگاهیان به واقع همچنان در خدمت انقلاب هستند.

حدادعادل ناشناس بودن شهید تهرانی مقدم و خدمات قابل توجه وی را نشان اخلاصش عنوان کرد و گفت: این سرنوشت بسیاری از دانشمندان کشورمان است که ناشناخته به انقلاب خدمت می‌ کنند و ملت ما وقتی از وجود گوهرهای این چنین مطلع می‌شوند که جان خود را فدای انقلاب کرده باشند.

وی افزود: دشمنان فکر می‌کردند می‌توانند کشور ما را محاصره کنند ولی ایران اسلامی با منطق خود بیداری اسلامی را به وجود آورد و دشمن را از منطقه فراری داد.