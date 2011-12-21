افزایش جریمه ها باعث تغییر رویکرد در رانندگان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا پریور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش جریمه تخلفات رانندگی اظهار داشت: با اجرای مرحله دوم قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با یک تغییر کلی در بحث برخورد با جرایم رانندگی روبرو هستیم.

وی ادامه داد: میزان جرایم افزایش زیادی داشته تا جایی که حتی در برخی موارد افزایش 40 برابری را شاهد هستیم.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان تصریح کرد: انتخاب با خود افراد است که قانون را رعایت و یا تخطی کرده و مورد اعمال قانون از سوی پلیس قرار گیرند.

وی افزود: در این شرایط، برخی از مردم هستند که علیرغم تلاش نیروی انتظامی استان هنوز از این افزایش جریمه ها اطلاع کافی ندارند.

سرهنگ پریور اظهار داشت: برای اینکه اجحافی به کسی دراین زمینه نشود، باید همه رسانه اطلاع رسانی مستمرداشته باشند.

وی با بیان اینکه این نرخ جرایم به نوعی تغییر رویکرد در رانندگان ایجاد می کند بیان داشت: امیدواریم در آینده ای نزدیک شهری منظم از لحاظ بحثهای ترافیکی داشته باشیم.

