به گزارش خبرگزاری مهر، محمود درویش گفت: با توجه به فرارسیدن یوم الله نهم دی ماه و در آستانه دهه بصیرت مسابقه ویژه وبلاگ نویسی، پیامک، عکس و دل نوشته برگزار خواهد شد.



وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع نهم دی‌ماه که رهبر فرزانه انقلاب این روز را به عنوان یوم الله اعلام کردند، بنیاد حماسه دفاع اقدام به برگزاری این مسابقه در سراسر کشور کرده است.



درویش اذعان داشت: این بنیاد می‌کوشد تا به بیانات مقام معظم رهبری لبیک گفته و با برنامه ریزی‌های مختلف در راستای گسترش منویات ایشان تلاش کند.



دبیر بنیاد حماسه دفاع با بیان اینکه مطالب مربوط به مسابقه در وب سایت www.nohedaymah.pelakfa.com درج شده است، بیان داشت: همه اقشار مختلف از سراسر کشور می‌توانند در این مسابقه شرکت کرده و مطالب خود را از طریق آدرس ایمیل nagofteha.9day@gmail.com و یا شماره پیامک 3000141459 ارسال کنند.



وی در خصوص زمان برگزاری این مسابقه گفت: علاقمندان می‌توانند از 29 آذرماه لغایت نهم دی ماه آثار خود را ارسال کنند و کمیته داوری تا 19 دی ماه آثار برتر را معرفی و صاحبان آثار با اهدا جوائز نفیسی تجلیل خواهند شد.



درویش تاکید کرد: نهم دی ماه به عنوان روز بصیرت مردمی است و باید این روز را گرامی داشته باشیم و با برگزاری برنامه های مختلف در زنده نگه داشتن این روز مهم که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست، تلاش کنیم.

