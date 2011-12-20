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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

کریم انصاری فرد:

نباید فرصت را از دست داد

نباید فرصت را از دست داد

کرج - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم سایپا البرز اظهار داشت: امیدوارم در ادامه فصل سایپا با کسب پیروزی های بیشتر به بالای جدول صعود کند.

کریم انصاری فرد مهاجم تیم سایپا البرز در خصوص پیروزی مقابل صنعت نفت ابادان در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم در این دیدار ما توپ و میدان را در اختیار داشتیم و توانستیم از موقعیت های به دست امده به خوبی استفاده کنیم.

وی در خصوص گلزنی خود در این دیدار اظهار داشت: در حال حاضر در امادگی بالایی برخوردار هستم دو گلی که مقابل نفت به ثمررساندم روی همکاری همه بازیکنان بود خوشحالم بار دیگر شرایط سایپا خوب شد.

مهاجم سایپا در خصوص عملکرد نارنجی پوشان در نیم فصل اول یاد اور شد : متاسفانه در نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ ‌برتر امسال علیرغم بازی‌های خوبی که از خود به نمایش گذاشتیم، به حق خود نرسیدیم متاسفانه در دیدار های نیم فصل اول با بدشانسی توپ‌های ما تبدیل به گل نمی شد و بر روی یک اشتباه در اواخر بازی گلی را دریافت می کردیم درمجموع امیدوارم در ادامه فصل سایپا با کسب پیروزی های بیشتر به بالای جدول صعود کند.

انصاری فرد با اشاره به آغاز تعطیلات نیم فصل لیگ برتر خاطرنشان کرد : ما در این تعطیلات نباید فرصت را از دست داده و برنامه‌های لازم برای رفع نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت را انجام دهیم.

کد مطلب 1488847

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