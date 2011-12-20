1200 نانوا در استان البرز آموزشهای مهارتی فراگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای هزار و 200 نفر از نانوایان استان البرز کرده است.

آموزش این نانواها با هدف ارتقای مهارت نانوایان انجام شده و ارتقای کیفیت نان از دیگر اهداف برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه بوده است.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز این امر را با همکاری شرکت غله و خدمات بازرگانی واتحادیه نانوایی ها بر اساس سیاستها و رسالتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دنبال کرده است.

برگزاری این آموزشها در راستای ارتقای توان مهارتی نانوایان جهت بالارفتن کیفیت نان در خصوص حرفه کارگر پیشکار نانوایی صورت گرفته است.

این دوره توسط مربیان اداره کل فنی و حرفه ای البرز و بر اساس استاندارد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای نانوایان یادشده برگزار شده است.

تلاش شده که شرکت کنندگان در این دوره آموزشی به نحو مطلوبی با بهبود کیفیت و عمل آوری نان آشنا شوند و این امر محقق شده است.