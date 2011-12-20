طرح غربالگری دیابت و فشار خون در طرقبه شاندیز اجرا می شود

پرویز توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اجرای این طرح همزمان با دهه فجر با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری طرقبه صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه اکثر همشهریان از دیابت و یا فشار خون آگاهی نداشته و تا بروز علائم ان به پزشک مراجعه نمی کنند این طرح کمک خواهد کرد تا همشهریان به موقع از بیماری خود اطلاع پیدا کرده و قبل از حاد شدن به پزشک مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: تیم های شبکه بهداشت و درمان با استقرار در مساجد سطح شهر طرقبه تمامی افراد با سن بالاتر از 30 سال را مورد معاینه قرار خواهند داد.

وی بیان کرد: بخش قابل توجهی از افراد مبتلا به دیابت و فشار خون از بیماری خود مطلع نیستند، به همین دلیل آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی‌ در این مقوله در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری اوّلین جلسه هماهنگی طرح غربالگری دیابت در سطح شهر طرقبه، با حضور مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان گفت: در این جلسه هماهنگی های اوّلیه جهت برنامه ریزی آموزش مجریان طرح و محل های استقرار آنان و نیز نحوه اطّلاع رسانی به شهروندان و در نهایت فراخوان مشارکت سازمان های مردم نهاد مورد بررسی قرار گرفته است.