کمبود جایگاه سی ان جی یکی از معضلات اساسی رانندگان شهر رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رضایی ظهر سه شنبه در همایش حمل و نقل و ترافیک این منطقه در فرهنگسرای معلم که با حضور امام جمعه شهرستان و جمعی از رانندگان این منطقه برگزار شد، اظهار داشت: شهر رباط کریم تنها دارای یک جایگاه سی ان جی است که به رغم وجود صدها ناوگان حمل نقل این جایگاه پاسخگوی نیازهای آنان نیم باشد.

به گفته وی برای احداث جایگاه های دیگر شهرداری آمادگی این پروژه را در این شهر دارد تا نیاز رانندگان وسایط نقلیه دوگانه سوز رفع شود.

این مسئول امور شهری بیان کرد: مسئولین استانی و کشوری باید برای احداث جایگاه های متعدد به شهر رباط کریم نگاه ویژه ای داشته باشند چرا که وقت بسیاری از رانندگان صرف این امر می شود.

رضایی در ادامه این همایش به حمل، نقل و ترافیک اشاره کرد و افزود: حمل و نقل در جامعه برای بشر از نقش بسیار اساسی و حیاتی برخوردار است و بسیاری از فعالیتهای روز مره شهروندان به واسطه همین امر صورت می گیرد.

وی رانندگان خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی را از اقشار زحمتکش جامعه ذکرکرد و اظهار داشت: رانندگان از اقشار زحمتکشی هستند که به رغم سختی و مشقت های فراوان، ذره ای از فعالیتهای روزانه خود دریغ نمی کنند.

رضایی از نصب جی پی اس در ناوگان اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: تجهیز کلیه ناوگان اتوبوسرانی شهرداری رباط کریم به سیستم جی پی اس که در دست اجراست امیدواریم تا یک ماه آینده این طرح به مرحله عملیاتی برسد.

ناوگان حمل و نقل رباط کریم باید نوسازی شود

در ادامه امام جمعه شهرستان رباط کریم نیز طی سخنانی به اهمیت حمل و نقل در جامعه پرداخت و گفت: رانندگان وسایط نقلیه یکی از زحمتکشان جامعه ما به شمار می روند که باید در مقاطع مختلف از اقدامات و فعالیت های آنان تجلیل به عمل آید.

حجت الاسلام و المسلیمن محمدی نژاد اظهار داشت: باید مسئولان ذیربط برای رانندگان انگیزه های فراوانی را ایجاد کنند تا این دسته از اقشار با قوت تمام در راستای ارائه خدمات به مسافران در تلاش باشند.

به گفته وی تشویق و تجلیل آنان در مراسم های مختلف می تواند راهکار مناسبی برای خدمتی بهتر به مردم باشد.

وی بیان کرد: برای خارج کردن ناوگان فرسوده از چرخه حمل و نقل باید مسئولان مرتبط اقداماتی را در این راستا انجام دهند چرا که بعضا خودروهای موجود در شان مردم این شهرستان نیست.

نماینده ولی فقیه در شهر رباط کریم پوشش مناسب عرف، پاکیزگی و آراستگی داخل خودرو و پایبندی بر اخلاق و شئونات اسلامی و تکریم مسافرین را از وظایف رانندگان درون شهری ذکر کرد و در ادامه خواستار جداسازی و توجه ویژه در داخل اتوبوس های شهری بین خانم ها و آقایان را شد.

افزایش تعداد خودروها هزینه گزافی را به کشور تحمیل کرده است

رئیس راهور حمل و نقل شهر رباط کریم نیز در این همایش گفت: حمل و نقل و ترافیک در کشور و شهرستان در زندگی روزمره انسان نقش بسزایی دارد.

سرهنگ فرید زاده در جمع مسئولان و رانندگان وسایط نقلیه شهرستان رباط کریم اظهار داشت: حرفه رانندگی و حمل و نقل یک شغل ارزشمندی است که در آن مقاطع حساس جنگ نیز به رغم بمباران هوایی از سوی رژیم بعثی عراق امام راحل از تمامی رانندگان وساطی نقلیه برای حمل کالا از بنادر کشیرانی درخواست کمک کرد که مردم و رانندگان در آن لحظه حساس به دعوت امام راحل لبیک گفتند.

به گفته وی پس از 14سال شورای راهداری این روز را به عنوان روز حمل و نقل در کشور اعلام کردند.

این مسئول کرد: زمانیکه انسان خود را شناخت نیاز به حمل و نقل را برای خود الزامی دانست چرا که در این دوره حرکت در جامعه نیاز مبرم و اجتناب ناپذیر در امر حمل و نقل است.

رئیس راهور حمل ونقل شهر رباط کریم افزود: طبق آمارهای موجود در خیابانهای کشور حدود 16 تا17 میلیون وسیله نقلیه موجود است که این میزان برای 70 میلیون جمعیت کشور آمار بالایی است.

این مسئول افزایش وسایط نقلیه را در کشور بیش از نیاز را موجب هزینه های گزاف ذکر کرد و افزود: این افزایش خودروها در کشور هزینه های سرسام آوری را برای مسئولین ذیربط کشور به دنبال دارد.

وی در ادامه به راهکارهای اساسی برای کنترل ترافیک در کشور نیز گفت: برای ساماندهی و روان سازی ترافیک و همچنین جلوگیری از تصادفات درون شهری و برون شهری نیازبه ارتقا اموزش فرهنگ ترافیکی وافزایش کیفیت وسایل نقلیه وهمچنین کیفیت راه ها در کشور و شهر است.

سرهنگ فریدزاده اظهار داشت: طبق آمار اعلام شده 70 درصد تصادفات مربوط به عامل انسانی است که به همین منظور راهور با برنامه های منسجم خود در تلاش است تا تخلفات رانندگی در کشور را کاهش دهد.

به گفته وی افزایش جرائم رانندگی در فصل جدید در راستای بازنگری قانون ترافیکی برای رانندگان خاطی تعریف شده که از روز29 آذر به مرحله اجرایی گذاشته خواهد شد.

در پایان این مراسم از رانندگان با اخلاق پیشکسوت، امانت دار با اهدای لوحی تجلیل به عمل آمد.