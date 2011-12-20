بی سوادی در ایران تا پایان سال 94 ریشه کن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی مشترک مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی و آموزشیاران خراسان جنوبی در بیرجند، با بیان اینکه ریشه کن کردن بی سوادی از امسال تا پایان سال 94 در برنامه پنج سال قرار گرفته است، اظهار داشت: بر اساس این برنامه مدیران آموزش و پرورش هر استان مسئول محو بی سوادی در آن استان هستند.

رئیس سازمان سوادآموزی کشور با اشاره به اینکه وزرات آموزش و پرورش خدمات خوبی برای محو بی سوادی در کشور ارائه کرده است، عنوان کرد: این وزرات خانه با هیچگونه کمبود منابع مالی برای محو بی سوادی مواجه نبوده و آمادگی پرداخت هزینه برای سواد آموزی افراد بی سواد را دارد.

وی با بیان اینکه سقف سرانه ای برای باسواد کردن هر استان تعیین شده است، افزود: از این مبلغ طی تفاهم نامه امضا شده با ادارت کل سهمی به افرادی که برای باسواد سدن فردی تلاش کند پرداخت می شود.

باقرزاده با اشاره به اینکه طی سرشماری سال 85 میانگین سال های تحصیل هفت سال بوده است، اظهار داشت: این میانگین با 12 سال رایگان مدارس، پنج سال فاصله دارد که امیدواریم در سرشماری امسال این ارقام به نرم مطلوب تری رسیده باشد.

وی با بیان اینکه عنصر اصلی عزت، سربلندی، استقلال، پیشرفت، آبادانی و رفاه ملت ها در سایه نظام آموزشی شکل می گیرد، افزود: طی 10 سال گذشته ایران براساس شاخص های ارزیابی شده 17 برابر رشد علمی داشته و در رتبه های نخست دنیا است.

باقرزاده با اشاره به نقش آموزش و پرورش در عرصه بین المللی، عنوان کرد: در این راستا تعداد مقالات تولید شده طی ده سال گذشته از هزار مقاله به 19 هزار مقاله در سال رسیده و از این لحاظ شهروندان ایرانی رتبه 21 دنیا در تولید علم را به خود اختصاص داده اند.

وی به رابطه مستقیم تولید ثروت از دانش اشاره کرد و بیان داشت: میزان پیشرفت و توسعه کشور به تلاش نیروی انسانی باسواد و متخصص دارد که بتواند دانش را تجاری سازی کند.

باقرزاده امنیت اقتصادی، سیاسی، فکری، اجتماعی، فرهنگی و علمی را از مزایای تولید علم در امنیت دانست و بیان کرد: امروز علم عنصر اصلی تامین امنیت فراگیر در کشور است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت اجتماعی تولید علم و همچنین ارتباط معضلات اجتماعی و سواد آموزی، تصریح کرد: طی بررسی انجام شده بالغ بر 80 درصد افراد بزهکار جامعه دارای مدرک زیر دیپلم، 30 درصد زیر پنجم ابتدایی و 15.5 درصد بی سواد مطلق بوده اند.

باقرزاده با اشاره به اینکه 55 درصد بی سوادان ثبت شده در بانک اطلاعاتی وزرات آموزش و پرورش حداقل دارای یک دانش آموز در مدرسه هستند، اظهار داشت: سرپرست خانواده از لحاظ اجتماعی باید از حداقل مهارت های کافی خواندن و نوشتن برخوردار باشد.

رئیس سازمان سوادآموزی کشور با اشاره به اینکه با تاکیدات مقام معظم رهبری، تحولات اساسی در عرصه قانون گذاری و توجه به بحث آموزش و پرورش انجام شده است، یاداور شد: عناصر و کارگزاران اجرای تحول باید نحوه تحول را شناسیی کرده تا بتوانند تحولی عمیق در جامعه ایجاد کنند.