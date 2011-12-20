۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

پورفخری در گفتگو با مهر:

مجوزی برای استخدام نیرو در راه آهن شرق صادر نشده است

طبس - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن شرق گفت: تاکنون هیچ مجوزی برای استخدام نیرو در راه آهن شرق صادر نشده است.

محمد پور فخری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حجم بالای درخواستهای مردم طبس برای اشتغال در این اداره کل و ادارات تابعه، تاکنون هیچ مجوزی برای استخدام نیرو از طرف مرکز صادر نشده است.

وی عنوان کرد: با توجه به وضعیت منطقه، تامین و آموزش نیروهای بومی در راستای بومی سازی کارکنان این اداره کل از برنامه های اولویت دار مجموعه بوده و امیدواریم بتوانیم هرچه سریعتر به این مهم دست پیدا کنیم.

مدیرکل راه آهن شرق ادامه داد: به طور قطع اگر جذب نیرو وجود داشته باشد از طریق جراید، نشریات محلی، سایت رسمی فرمانداری و از طریق این اداره کل، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد گرفت.

