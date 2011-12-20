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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

مقدمی:

فضای انتخاباتی استان قزوین بدون هیچ مشکلی آماده و مهیاست

فضای انتخاباتی استان قزوین بدون هیچ مشکلی آماده و مهیاست

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون کمیته انتظامی و امنیتی ستاد انتخابات استان قزوین گفت: تاکنون هیچ گونه چالش امنیتی برای انتخابات پیش رو در استان و شهرستانها نداشته ایم و فضا کاملا مهیا و آماده برگزاری این انتخابات است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مقدمی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک مسئولان کمیته ها با رئیس ستاد انتخابات استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تاکنون سه جلسه توسط این کمیته برگزار شده و تمامی فعالیتها و فعل و انفعالات انتخاباتی در شهرستانها پیگیری و رصد می شود و در صورت نیاز تصمیمات لازم در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: برای پیشگیری از چالشهای احتمالی در حوزه های انتخاباتی چاره جویی صورت می گیرد و طرح های انتظامی و امنیتی در این راستا تهیه می شود.

معاون کمیته انتظامی و امنیتی ستاد انتخابات استان بیان کرد: در چند روز آینده آخرین ویرایش از طرح انتظامی و امنیتی در خصوص انتخابات انجام شده در استان برای اجرا به شهرستان ها ارسال می شود.

مقدمی یادآورشد: در گذشته در دو حوزه تاکستان و بوئین زهرا انتخابات با چالشهایی مواجه بود اما در انتخابات امسال با شناسایی و بررسی آنها و رفع چالش ها هیچ گونه چالش امنیتی تاکنون به ستاد انتخابات و کمیته انتظامی و امنیتی استان گزارش نشده است.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که کاندیداها و نامزدهای احتمالی برای تبلیغ و تهییج احساسات مردم استفاده می کنند مسائل قومیتی است که به عنوان یک موضوع در دستور کار این کمیته قرار دارد.
 

کد مطلب 1488860

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