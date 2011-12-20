فضای انتخاباتی استان قزوین بدون هیچ مشکلی آماده و مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی مقدمی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک مسئولان کمیته ها با رئیس ستاد انتخابات استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تاکنون سه جلسه توسط این کمیته برگزار شده و تمامی فعالیتها و فعل و انفعالات انتخاباتی در شهرستانها پیگیری و رصد می شود و در صورت نیاز تصمیمات لازم در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: برای پیشگیری از چالشهای احتمالی در حوزه های انتخاباتی چاره جویی صورت می گیرد و طرح های انتظامی و امنیتی در این راستا تهیه می شود.

معاون کمیته انتظامی و امنیتی ستاد انتخابات استان بیان کرد: در چند روز آینده آخرین ویرایش از طرح انتظامی و امنیتی در خصوص انتخابات انجام شده در استان برای اجرا به شهرستان ها ارسال می شود.

مقدمی یادآورشد: در گذشته در دو حوزه تاکستان و بوئین زهرا انتخابات با چالشهایی مواجه بود اما در انتخابات امسال با شناسایی و بررسی آنها و رفع چالش ها هیچ گونه چالش امنیتی تاکنون به ستاد انتخابات و کمیته انتظامی و امنیتی استان گزارش نشده است.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که کاندیداها و نامزدهای احتمالی برای تبلیغ و تهییج احساسات مردم استفاده می کنند مسائل قومیتی است که به عنوان یک موضوع در دستور کار این کمیته قرار دارد.

