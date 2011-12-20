نرخ بیکاری در قم کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد با اشاره به نرخ بیکاری استان قم در سال 90، اظهار داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان قم از 9.7 درصد در سال 89 به 8.7 درصد در سال 90 کاهش یافته است.



وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده و تصویب طرح و اجرای طرح های متعدد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید خوشبختانه شاهد کاهش و سیر نزولی بیکاری در استان قم هستیم.



نرخ بیکاری در قم پائین تر از میانگین کشوری



معاون برنامه ریزی استاندار قم در ادامه یادآور شد: همچنین نرخ بیکاری در استان قم 2.4 درصد پائین تر از میانگین کشوری است.

