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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

دهناد بیان کرد:

نرخ بیکاری در قم کمتر از میانگین کشوری است

نرخ بیکاری در قم کمتر از میانگین کشوری است

قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار قم از کاهش نرخ بیکاری استان در سال 90 و همچنین کمتر بودن میزان بیکاری قم از میانگین کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد با اشاره به نرخ بیکاری استان قم در سال 90، اظهار داشت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان قم از 9.7 درصد در سال 89 به 8.7 درصد در سال 90 کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده و تصویب طرح و اجرای طرح های متعدد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید خوشبختانه شاهد کاهش و سیر نزولی بیکاری در استان قم هستیم.

نرخ بیکاری در قم پائین تر از میانگین کشوری

معاون برنامه ریزی استاندار قم در ادامه یادآور شد: همچنین نرخ بیکاری در استان قم 2.4 درصد پائین تر از میانگین کشوری است.
 

کد مطلب 1488862

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